Svéd és dán modell alapján működő egészséges ételfutár hódít vidéken

Egy szegedi vállalkozás szerint egy magvakkal és húsokkal kiegészülő saláta is lehet igazán finom, laktató, amely képes akár egy főétkezést is kiváltani az egészséges táplálkozás jegyében. "Európában az északi országok, Svédország és Dánia alakítják a gasztronómiai trendet. Ezeken a helyeken az étkezéseknek a kétharmada mindenképpen zöldség vagy gyümölcs" - számolt be a HelloVidéknek Erdősi Róbert, a salátaműhely alapítója.

A Csongrád megyei vállalkozó története egészen régre nyúlik vissza, hiszen mielőtt életre hívta volna a kifejezetten salátákkal foglalkozó üzlet koncepcióját, több évtizede már egy gyorséttermi lánc működtetésében bizonyult sikeresnek.

A Zöldlevelecske eszmeisége 4 évvel ezelőtt kezdett körvonalazódni, 3 éve kezdték meg a házhoz szállítást, és bár offline üzlet nyitásában kezdetben nem gondolkodtak, a megnövekedett igény hatására 2,5 éves kemény munkát követően 2018 tavaszán megnyitották első üzletüket Szeged belvárosában