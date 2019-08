Súlyos pénzeket költhetnek sulikezdésre a celebek: ők sem ússzák meg az őrületet

Nemsokára a celebgyerekeknek is becsengetnek, vissza kell ülni az iskolapadba. A legtöbb híresség gyermeke már nagyon várja a sulit, néhány szülő pedig gőzerővel készül az évkezdésre. Laky Zsuzsi például már egy hónapja megvett mindent az iskolakezdésre, Marsi Anikóék azonban az utolsó pillanatra hagyták a dolgot, inkább élvezik még a nyarat. Akármikor is kell beszerezni a tanszereket, a hírességeknek is zsebbenyúlós lehet a tanévkezdés: egy gyerk beiskolázása is súlyos tízezrekbe kerül, hát még, ha valahol többen vannak.

Hamarosan itt a szeptember, a celebgyerekeknek is kezdődnek a szürke hétköznapok, nekik is vissza kell ülni az iskolapadba. Így lesz ez Judy kislányával is, aki most kezdi a második osztályt.

Maja már nagyon várja az iskolakezdést. Szerencsére rendkívül kommunikatív és barátságos kislány, ezért sok pajtása van a suliban. Nagyon jó a kézügyessége, szereti a kreatív dolgokat, ezzel együtt pedig képes egyszerre többfelé összpontosítani

- mondta el a Groovhouse énekesnője a Ripostnak. Hozzátette: örül, amiért a lánya megtalálta a számításait, és egy év távlatában még mindig tökéletesen elégedett az iskolaválasztással.

Kóbor Jánoséknál is lassan becsengetnek. A legendás énekes lánya, Léna tízéves koráig amerikai típusú iskolába járt, ahol angol nyelven tanult, délutánonként egy korrepetáló tanár oktatta őt a magyar nyelvre. Emellett a kötelező olvasmányokat is mindig elolvasta, hogy ne maradjon le a társaitól. Két éve azonban már magyar nyelvű iskolába jár, de a kislány továbbra is imádja a sulit - számolt be Kóbor János.

Laky Zsuzsi már idejekorán, augusztus elején elkezdte felkészíteni két lányát a tanévkezdésre. Az egykori szépségkirálynőnek csak nagyobbik lánya, Luca kezdi el az iskolát, a kisebbik Lujza még csak óvodába jár.

Mi nagy erőkkel készülünk az iskolakezdésre. A lányok most két hetet Nagykanizsán voltak a nagyszülőknél, én addig otthon készítettem elő mindent. Beszereztük a tanszereket, az íróasztalt és a szükséges könyveket. Lujzi idén még csak nagycsoportos lesz, de Luca már nagyon várja a sulit

- mondta Zsuzsi, aki fontosnak tartja, hogy a nyári szünet nagyrészt a szórakozásról és a pihenésről szóljon, de augusztusban nekiláttak a gyakorlásnak is. Nagyon büszke, hogy Luca önszorgalomból fogott egy könyvet, hogy kiolvassa még az új tanév előtt.

A modellel ellentétben Marsi Anikó és Palik László az utolsó pillanatokra hagyták a felkészülést, inkább kiélvezik a nyár utolsó napjait fiaikkal.

Én ilyenkor gyermekkoromban már nagyon be voltam sózva, bőszen csomagoltam a könyveimet, ragasztgattam a vinyettákat és alig vártam, hogy lássam újra az osztálytársaimat, hogy megbeszéljük, kivel mi történt a hosszú szünet alatt! De ma már a gyerekek folyamatos kapcsolatban vannak egymással, online értesülnek a másik legfrissebb élményeiről

- így Marsi Anikó, aki azt is elárulta, elárulta, fiai nem örülnek túlzottan, hogy ismét iskolapadba kell ülniük, miután egész nyáron a lazításé volt a főszerep.

Vegyes érzelmekkel várják a sulikezdést szerintem. Nem örülnek neki egy picit sem, hogy onnantól kezdve korán ágyban a helyük, és nyilván attól sem túl boldogok, hogy korán fel kell majd kelni, nem aludhatnak délig, ahogy azt nyáron megszokták. De közben szerintem picit izgatott mindkét fiú: várják, hogy mi minden újat fognak tanulni, Illetve azt is, hogy milyenek lesznek az edzések egy évvel idősebben

- fejtette ki a műsorvezető.

Zsebbenyúlós hónap áll előttük



Akár megvették már a tanszereket, akár nem, egyik celebszülő sem ússza meg az iskolakezdés költségeit. Egy korábbi felmérés szerint a legtöbb család ebben az időszakban átlagosan 15 000 -25 000 forint között költ a becsengetéshez kapcsolódóan gyerekenként, a szülők 44 százaléka - Marsi Anikóékhoz hasonlóan - az utolsó pillanatra hagyja a felszerelés beszerzését.

A válaszadók közel harmada (27 százalék) 10 000-15 000 forintot költ tanszerekre, míg 21 százalékuk akár 25 000-40 000 forintot is hajlandó erre a célra szentelni. Elenyésző, mindössze minden tizedik család hozza ki 10 000 forint alatti összegből a kötelező iskolaszer-vásárlást, és ugyanennyien vannak azok is, akik több mint 40 000 forintot áldoznak rá.

Egy másik elemzés azonban még ennél is súlyosabb számokról beszél: a GKI Digital felmérése szerint egy alsós gyerek iskolakezdési kiadásai 2018-ban 48 ezer forintot, egy felsősé 61 ezer forintot tettek ki. A közép- és felsőoktatási intézménybe járók szüleinek többet kellett erre fordítaniuk: 68 ezer, illetve 84 ezer forintot.

Egyre többen készülnek előre

Az iskolakezdés különösen a nagycsaládosokat terheli meg, hiszen minden iskolás gyerknek külön-külön kell tanszereket venni. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a Pénzcentrumnak nyilatkozva arról beszélt, hogy egyre többen készülnek fel az iskolakezdésre, és már korábban elkezdenek félretenni erre a célra.

Tapasztalataim szerint ők vannak a legtöbben. Biztosan vannak, akik állandó keresetükből is meg tudják ezt oldani, de hitelfelvevőkkel együtt ők kevesebben vannak. Sokan vannak, akik családi- és baráti segítséget kapnak, s így oldják meg

- vázolta Kardosné Gyurkó Katalin. Az elnök úgy kalkulált, hogy egy gyerekre nagyjából 20 és 80 ezer forint közötti összeget költenek el a nagycsaládosok az iskolakezdéskor.

Az elnök kifejtette: érdemes előre gondolkodni: összeírni, mi az, amiből új kell a gyerekeknek, és mit tudnak még használni az új tanévben.

A nagycsaládok valószínűleg az újrahasznosítás bajnokai, hiszen egy tolltartó, egy iskolatáska családon belül örökölhető, ahogy a ruhák, cipők egy része is. De előfordulnak nem várt helyzetek, amikor még fontosabbá válik, hogy legyen segítség. Mi nagycsaládosok ilyen közösség vagyunk: ismerjük egymást, tudjuk, kinek van szüksége segítségre

- fogalmazott.