Stresszevőknek kötelező: ez a 6 étel még segít is a szorongáson

Nem elég, hogy a koronavírus járvány kiszámíthatalanná teszi a mindennapokat, már a karácsony is vészesen közeleg, amely köztudottan az év legstresszesebb időszaka. Semmi vész! Akár stresszevő valaki, akár nem, érdemes feltankolnia néhány ételféléből az elkövetkezendő időszakra, amelyek nyugtató hatásúak, ellenállóbbá teszik az immunrendszert és még számos más előnyös hatásuk is van. Mutatjuk, mit ajánl a táplálkozási szakember!

Minden szempontból stresszes időszaknak nézünk elébe: nem elég hogy a járvány második hulláma egyre súlyosabb képet fest, hamarosan indul a karácsonyi kapkodás is. Ráadásul, ahogy egyre hosszabbak az éjszakák és rövidebbek a nappalok, a stresszszint úgy lesz egyre magasabb, a szorongásra és depresszióra való hajlam erősebb.

A stresszre adott reakció egészen különböző lehet egyénenként, azonban nem kevesen vannak, akiket az evés nyugtat meg. Ez a megküzdési stratégia viszont elhízáshoz, testképzavarhoz, mentális gondokhoz is vezethet. Természetesen mindenki tudja, hogy egy hébe-hóba elfogyasztott zacskó chips, vagy egy kis jutalomcsoki, - süti néha nem árthat sokat. Viszont ha a stresszre rendszeresen az egészségtelen (mennyiségű) kaja a válasz, érdemes átgondolni, mit csinálhatnánk másként.

A cukor és a feldolgozott élelmiszerek, különösen a fehér szénhidrátok ("white carbs"), vércukorszint ingadozást és hangulati problémákat is okozhatnak

- mondta Lisa R. Young, nemzetközileg elismert táplálkozási szakember. A stresszevők sokszor többet tudnak ártani maguknak azzal, hogy mit esznek, szemben azzal, hogy mennyit, ha éppen szoronganak. Szerencsére a szakértő szerint rengeteg olyan ételféle van, amelyet stressz, szorongás hatására fogyasztva sem érzi magát "bűnösnek" az ember, és tele van olyan hasznos tápanyagokkal, amelyek segítenek megnyugodni.

1. Natúr joghurt

Kutatások bizonyítják, hogy van kapcsolat az erjesztett (fermentált) ételek, a bélflóra egészsége és a mentális egészség között. A stressz elpusztítja a hasznos bélbaktériumokat, ezért is érdemes olyan ételeket fogyasztani, amelyek helyreállítják azt: főként savanyított, vagy alvasztott tejtermékeket. Ezek az emésztésben is segítenek, amely szintén jól jöhet a stesszes-szorongós időszakban. Ezért javasolt a rendszeres fogyasztása.

2. Kamilla tea

A kamilla nem csak ismert nyugtató, gyulladáscsökkentő gyógynövény: az is bebizonyosodott róla, hogy kivonata jelentősen csökkenti a szorongás érzését. Görcsoldó hatása is ismert, sebkezelésre és hajerősítőnek is alkalmazzák. A megfázás tüneteit is enyhíti.

A gyógynövények közül nem csak a kamillának, hanem a citromfűnek, orbáncfűnek, szagos mügének, levendulának, galagonyának, macskagyökérnek és komlónak szintén ismert a nyugtató hatása. Ráadásul némelyik az alvást is megkönnyíti és depresszió ellen is jótékony hatása van, tehát a kombinációikkal mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb ízt és hatást, mindezt gyógyszerek nélkül természetesen.

Ráadásul a stresszevésről a stresszteázásra áttérve a súlyingadozást is jobban kordában lehet tartani.

3. Spenót, és zöldleveles növények

Kutatók kimutatták, hogy lehet kapcsolat a folsav és a B12 vitamin alacsony szintje, valamint a depresszió és szorongás között. A táplálkozási szakember szerint ezért a zöld leveles növények fogyasztása stresszes időszakban tökéletes lehet - ráadásul nincs határ, mennyit lehet belőlük elrágcsálni.

Ilyenek a spenóton túl még a sóska, kelkáposzta, mángold, rukkola, a cékla levele, vízitorma, fejes saláta, de a különféle csírák is. Magas még a folsav tartalma a brokkolinak, spárgának, avokádónak is. B12 vitamin pedig főként belsőségekben, májban, vesében fordul elő.

4. Áfonya

A kékáfonya rengeteg antociánt tartalmaz - ez adja a színét is -, amely erős antioxidáns hatású, segít a szervezetnek dopamint termelni, ezzel megelőzve a hangulatingadozásokat. Az érzelmi jólétnek fontos tényezője a dopamin-termelés, hiszen ez a vegyület felelős az agyban a jutalom és siker érzéséért is. Hogyha a szintje alacsony, nem csoda hogy az élet jóval stresszesebb, depisebb.

Nem csak a kék áfonyában vannak viszont antociánok, tartalmazza még a vörösáfonya, málna, szeder, fekete és piros ribizli, meggy - de még a padlizsán héja is. Általában a fekete, vagy kék bogyós gyümölcsök, vagy a sötétvörösek, sötétlilák tartalmazzák ezt az antioxidánst.

5. Lazac

A tengeri halakban és magvakban lévő tápanyagok is segíthetnek abban, hogy az ember nyugodtabbnak érezze magát. Az Omega-3 zsírsavak csökkentik a szorongást. Tehát, ha stresszhelyzetben enned kell, és eddig csak nasiztál, próbálj áttérni az olajos magvakra, mert azoktól előbb megnyugszol.

Az egyébként sem árt, ha tartasz a fagyasztóban lazachúst: egyrészt mivel nagyon gyorsan nagyon finom ebédet/vacsorát lehet kihozni belőle, az egyik legegészségesebb húsféle, és nem utolsó sorban az idegeidre is jótékony hatással lesz a fogyasztása.

6. Fehérje, rost és "jó" zsír bármilyen kombinációja



A legjobb egy olyan könnyedebb saláta, amely tartalmaz húst is (fehérje), mindenféle zöld zöldséget (rost) és például avokádót (zsír). Nem csak kevesebb kalóriát tartalmaz egy ilyen, mint egy csirkepörkölt nokedlivel, de a vércukorszintet is stabilizálja, így megelőzhető a hangulatingadozás is.



Érdemes feltankolni a hűtőt, spájz stresszcsökkentő élelmiszerekkel - tulajdonképpen nem is csak stresszevőknek. Nem csak a koronavírus járvány kiszámíthatatlansága és a karácsony közeledte miatt szoronganak most sokan, a kihívásokat mindenki egyénileg éli meg, és egyéni megoldás talál rá. A stresszevésre nem az a megoldás, hogy megpróbálja az ember kényszeríteni magát: ne egyen semmit. Aztán ha mégis megtörik, bűntudata legyen. Az első lépés inkább, hogy együnk egészséges ételek, amelyek még segítenk is a stresszt leküzdeni.

Címlapkép: Getty Images