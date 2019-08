Sokkoló változás a Barátok köztnél: a sorozat jövőjéről döntött az RTL

21 év után már nem fogják főműsoridőben vetíteni a Barátok köztöt - helyére ugyanis az RTL új valóságshow-ja költözik egy szakportál szerint. A magyarok egyik kedvenc sorozata ezentúl egy teljesen új időpontban lesz látható.

A Barátok közt az RTL Klub egyik legrégebbi műsora: az 1998-as indulása óta mindig a csatorna főműsoridejében volt látható, az elmúlt időszakban és jelenleg is 21:10-kor kerül képernyőre a sorozat. Nemsokára azonban komoly változás áll be a rendszerben: a SorozatWiki információi szerint szeptember 2-től késő délután és késő este lesz látható a Barátok közt az RTL Klubon. A friss részek elsőként hétköznap délutánonként negyed 6 körül, a Híradó előtt kerülnek képernyőre. Ezeket az epizódokat késő este, negyed 11 körül is levetítik.

A Barátok közt délutáni és esti vetítési között az RTL Híradó mellett marad a nagyjából 1 óra hosszú Fókusz és a Drága örökösök. A csatorna szeptember 1-én, vasárnap este induló új realityje, a Love Island pedig a héten minden este 9 körül lesz látható az RTL Klubon. A csatorna Marketing és Kommunikációs Igazgatósága megerősítette a SorozatWiki értesülését.

Távozott a kultikus karakter

Még a nyár elején érkezett a hír, hogy végleg kiszáll a sorozatból a Berényi Miklóst alakító Szőke Zoltán. A színész ősszel már vélhetően nem is lesz látható a képernyőn.

Állítólag azért döntött így, mert nem tudott azonosulni a gátlástalan vállalkozó figurájával. Szőke már tavaly utalt arra, hogy ha a forgatókönyvírók nem változtatnak a történeten, fel fog mondani, az utóbbi években ugyanis a spiritualitás felé fordult, és ez kizárja, hogy agresszív üzletembert játsszon.

Berényi Miklós karaktere a sorozat indulásakor, 1998 októberében tűnt fel először, és azt már tudni lehet, hogy a karakter távozását egy hetekig tartó történetszállal fogják felvezetni, de nem fogják megölni.

Jó szívvel gondolok majd vissza erre a több mint két évtizedre, de a huszonegy év az huszonegy év, és ennyi éppen elég volt

- így búcsúzott a kollégáitól a nyári stábbulin a színész.