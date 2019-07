Sokkoló betörés: így rámolták ki a magyar mulatós sztárt, milliós a kár

Úgy törtek be Sihell Ferry mulatóssztár otthonába, hogy a zenész és felesége otthon aludtak. A kár is jelentős, milliós nagyságrendről van szó, ám a sértett szerint a statisztika ellenük dolgozik, ami az elkövetőek kézrekerítését illeti. Az eset apropóján utánajártunk, melyek Magyarország legveszélyesebb országrészei, ha betörésről van szó. Illetve annak is, hogy hogyan lehet minimalizálni a károkat, ha már megtörtént a baj.

Úgy törtek be egy éjszaka Sihell Ferry mulatós zenészhez, hogy ő és a feleség néhány ajtóval odébb aludt. A nyomozók szerint, akik az ügyön dolgoznak, szerencse, hogy a pár nem ébredt fel és zavarta meg a betörőket, mert az veszélyes szituációt szült volna.

... a kár milliós tétel, vittek el pénzt, gitárokat

- mondta el a Vasárnapi Blikknek a zenész, aki beszámolt arról is, hogy még régebbi laptopját is meglovasították, ami azért különösen fájó Ferrynek mert számára fontos családi kép csak azon volt elérhető.

Sihellt és családját megviselték a történtek, bár a lakásuk és a közvetlenül mellettük lévő stúdió biztonsági rendszere is meg lett duplázva az eset óta, a mai napig nem tudtak megbékélni. Így bár a budapesti bérlakást megtartották, vidékre költöztek.

Most inkább kétlaki életet élünk, Bogács és Budapest között ingázunk, de főként vidéken vagyunk. A betörés óta megszűnt a biztonságérzetem, hetekig be se tudtam tenni a lábam az otthonukba. Most állandóan a telefonomat nézem, amin a biztonsági kamera képét tudom figyelni

- mondta le a lapnak Ferry.

Veszélyes város

Korábbi elemzésünk során megállapítottuk, hogy Budapesten a belváros felé, egyre több a betörés. Sőt elérhető rendőrségi statisztikák alapján kiderült az is, hogy a betörések nem a kertvárosi, hanem inkább a panelházakkal tarkított felére jellemzőek, legalábbis egyes kerültekben.

Hiába ugyanis a pesti belváros magas betörésszáma, korábbi statisztikák szerint a budai oldalon volt a legtöbb betörés. Van olyan városrész, például az M1-M7 bevezető környéke, ahol szinte minden utcára jutott egy betörés a korábbi években.

Semmi sem véd meg... biztos?

A betöréshez nem kell sok idő, elég 10-15 perc, és nyoma veszhet a pénznek, ékszereknek, nagy értékű elektronikai eszközöknek. Ha nincs rajta legalább rácsod, riasztód, vagy valamilyen megfigyelő eszközöd, könnyen áldozatul eshetsz: a betörők számára ugyanis a tett helyszínének kiválasztása szempontjából az is fontos, hogy mennyire védik az adott lakást!

Ma már nem feltétlenül van szükség nagy értékű beruházásra ahhoz, hogy megnyugodj! Például a már rendelkezésre állnak olyan okoseszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével a lakók bárhol és bármikor élőképet lássanak otthonukról, például felhőalapú kamerán keresztül. A biztonsági rendszer ráadásul anyagi lehetőségeink szerint bármikor bővíthető. A rendszerekhez általában nyitás- és mozgásérzékelő is párosítható.

Sokan a kármentésre sem gondolnak

Bár a betörések ellen nem véd, de a károkat egy jó lakásbiztosítással lehet minimalizálni, ha már megtörtént a baj. Ugyanakkor 10-ből négy magyar családnak nincs megfelelő lakásbiztosítása, így pedig a bűnözők által okozott károkat sem téríti meg senki. Egy korábbi Pénzcentrum-interjúban a többi között erről is beszélgettünk a Groupama Biztosító termékmenedzsment igazgatójával.

Magyarországon jelenleg körülbelül 3,1 millió ingatlan biztosított, ez 70-72 százalékos lefedettséget jelent; és (...) akár 10-15 százalék is lehet azoknak az aránya, akik nem frissítik lakásbiztosításuk értékét, bár kellene

- hívta fel a figyelmet Kádár Péter. A szakértő azt javasolta, hogy 1-2 évente mindenképpen érdemes átnézni a lakásbiztosítás szerződését. Korábban a Magyar Biztosítók Szövetsége is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy sokan nem biztosítják be otthonukat. Jellemzően csak a nagyobb viharok után nő meg az érdeklődés a termékek iránt - az általános növekedés azonban nagyon lassú.