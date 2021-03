Sokba kerülhet, ha így akarsz most lakást venni: az új lezárás mindent rád boríthat

Elérkezett a járvány harmadik hulláma, emiatt újabb szigorításokat jelentett be a kormány. Emiatt a Bankmonitor.hu szakértői szerint az adásvételi szerződések átfutási ideje is jelentősen megnövekedhet, különösen akkor, ha a vevő a vételár kifizetéséhez lakáshitelt is igényelne. Ha a vevő kicsúszik a fizetési határidőből, akkor pedig akár a foglalót is elbukhatja.

Az újabb intézkedések miatt a lakáshitelek bírálati ideje meghosszabbodhat, ha pedig kicsúszik a vevő a fizetési határidőből, akkor könnyen elbukhatja a foglaló összegét, ami jellemzően a vételár 10%-a szokott lenni. De miért csúszhat ki a vevő a fizetési határidőből?

A banki ügyintézés is elhúzódhat

A bankfiókok nyitva lehetnek a jövő héttől is, ugyanakkor a nyitvatartási idő várhatóan - hasonlóan a járvány korábbi szakaszában tapasztaltakhoz - le fog csökkenni. Emiatt a tanácsadók kevesebb ügyletet, érdeklődést fognak tudni kezelni naponta.

Várhatóan több banki alkalmazott - mind a fióki, mind a központi bírálati területen - otthonról fog dolgozni. Ez valamelyest nehezíteni fogja az ügymenetet, ami miatt meghosszabbodhat a hiteligénylések bírálati ideje.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a legtöbb bank jóval felkészültebb az átállásra, mint tavaly volt: az infrastruktúrát kiépítették, több pénzintézetnél számos kolléga jelenleg is home-officeban látja el a munkáját. Éppen emiatt várhatóan a banki oldalon kevesebb probléma lesz tapasztalható, mint tavaly tavasszal.

Nehezebb lesz beszerezni az igazolásokat

Nehezebben kaphat munkáltatói igazolást az az ember, aki otthonról végzi a munkáját. Különösen akkor húzódhat el az ügyintézés, ha eredeti példányt kér a pénzintézet, ekkor ugyanis a dokumentumot postázni is kell. (Egy esetleges rosszul kiállított dokumentum javítása, majd egy új elkészítése pedig még inkább elhúzhatja a dolgot.)

Egyes támogatásokhoz, támogatott hitelekhez szükség lehet a hatóságoktól is igazolásra. Például a Babaváró hitelhez, vagy a csok támogatáshoz Tb igazolást kell benyújtani. Várhatóan azonban a kormányhivatalok ügyintézési eljárására is hatással lehet a jelenlegi helyzet. A Bankmonitor szakértői azt javasolják, hogy aki teheti, az a szükséges igazolásokat ügyfélkapunk keresztül igényelje meg, így nem szükséges elmenni otthonról.

Az ügyvédek, közjegyzők is bevezethetnek speciális eljárásokat

A közjegyzők a jövő héttől is nyitva lesznek - a MOKK tájékoztatása alapján -, ettől függetlenül bevezetésre kerülhet számos olyan intézkedés, ami az ügyintézési időt meghosszabbíthatja.

Az ügyvédekre is igaz lehet ez a feltételezés: vélhetően náluk is szigorodni fognak a személyes ügyintézés szabályai, amennyiben a jövő héttől elérhetőek lesznek. Emiatt valószínűleg nehezebb lesz ügyvédet, közjegyzőt találni az elkövetkező időszakban.

A földhivatali ügyintézésre is hatása lehet a járványnak

Egyes földhivatalokhoz már jelenleg is csak előre lefoglalt időpontban lehet bemenni ügyintézésre. Elképzelhető, hogy a jövőben erre nem is lesz lehetőség: marad a postai ügyintézés, illetve még a hivatal előtt kihelyezett ládába lehet bedobni a kérelmeket, okiratokat. (Van földhivatal, ahol már ezt az eljárást követik.)

Emiatt az adásvételi szerződések iktatása, illetve a jelzálogjog bejegyzése - esetlegesen egy korábbi teher törlése is elhúzódhat -, természetese ezek is hatással lehetnek egy adásvételi szerződés átfutási idejére.

Mit tehet a vevő, hogy ne kerüljön nehéz helyzetbe?

Érdemes az adásvételi szerződésbe a korábban megszokotthoz képest hosszabb fizetési határidőt írni: akár 2-3 hónapot is hagyni a vételár megfizetésére. (Jelenleg egy lakáshitel átlagos ügyintézési ideje 4-6 hét.)

Érdemes felsorolni a szerződésben a járványhelyzeti miatti késedelmet a vis major esetek között, így emiatt a vevő nem bukhatja el a foglaló összegét. (A vészhelyzet alatt erre amúgy is kicsi az esély, de jobb biztosra menni és elkerülni egy esetleges hosszú pereskedést az eladóval.)

Érdemes előzetesen tájékozódni az egyes pénzintézeteknél, vagy független szakértőknél a hiteligénylés várható átfutási idejéről, és ennek ismeretében megkötni az adásvételi szerződést. (Akár a bank kiválasztásában is szerepet játszhat a rövidebb bírálati idő.)

Egyáltalán nem biztos, hogy jelentős mértékben meg fog növekedni a hiteligénylések átfutási ideje, mégis jobb felkészülni erre az eshetőségre is. Így nem akkor szembesül vele az ember, amikor már nem tud tenni semmit tenni ellene és a fizetési határidő vészesen közeleg.

Címlapkép: Getty Images