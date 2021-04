Sokba fájhat a húsvéti kirándulás: csúnya bírságot kaphatsz, ha ezekre nem figyelsz

Habár a hétvége időjárása nem ígérkezik olyannak langyosnak, mint azt a héten megszokhattuk, azért a koronavírus-járvány miatti lezárások hatására, sokan fogják felkeresni a közeli erdőket, népszerű kirándulóhelyeket. Fontos tudni hogy szabadtéren is érvényben vannak az egészségügyi szabályok, és a túrázóknak nem szabad megfeledkezni az erdő védelmére vonatkozó előírásokról sem, ellenkező esetben akár súlyos, több százezres bírság is lehet a kiruccanás vége.

A húsvéti négynapos hétvégén még mindig zárva vannak a szállodák, a panziók és a különféle szórakozási lehetőségek is eléggé korlátozottak. A koronavírus-járvány harmadik hullámában a vendéglátóipar mellett a szolgáltatóipar is elesett, az embereknek így a kiránduláson kívül nem igazán maradt más lehetőségük a szabadidős tevékenységre.

Nem csoda, hogy az emberek ilyenkor megszállják a közparkokat, tereket, múlt hétvégén például brutális tömegek verődtek össze a fővárok különböző pontjain, az M7-esen pedig óriási dugó volt a Balaton irányába

Jól látszik tehát, hogy aki csak teheti, menekül ki a szabadba az első adandó alkalommal, feltehetően így van ez a mostani hosszú ünnepi hétvégén is. És habár az előrejelzések szerint az időjárás szombattól már nem lesz olyan kegyes hozzánk, mint a hétköznap volt, a szombatra és vasárnapra ígért 12-15 fok épp megfelelő egy tavaszi erdei kiránduláshoz.

Nem veszélytelen az erdő

Az állami erdőkben több mint 11 ezer kilométernyi jelzett turistaút-hálózatot használhatnak a kirándulók. A járvány ideje alatt az erdők látogatottsága nagyon megemelkedett, ami természetes, hiszen az erdők egészséges kikapcsolódási helyszínt jelentenek. Országosan 25-30 százalékkal többen kirándulnak, de egyes ismert helyszíneken akár kétszer-háromszor annyi is lehet a kiránduló, mint a korábbi években. Az erdőkben mindenki számára van hely, de egészségünk és a természet védelme érdekében fontos a szabályok betartása - hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium egy friss közleményében.

Az állami erdőgazdaságok azt javasolják, hogy kevésbé ismert kirándulóhelyeket keressünk. Az olyan felkapott helyszínek helyett, mint például a Budai-hegység, a Rám-szakadék vagy a Szalajka-völgy, érdemes új útvonalakat felfedezni. Rengeteg túratippet lehet találni a különböző gyűjtőoldalakon.

A Kis-Balaton egyedülálló értékeit mutatja be a Búbos vöcsök tanösvény, amelyet a Kányavári-szigeten alakított ki a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. A mintegy 2 kilométer hosszú sétaút 15 állomása a térség madárvilágát mutatja be. A Körös-Maros Nemzeti Parkban található Halásztelki tanösvény a puhafás ligeterdő élővilágába kalauzol. A 3,5 kilométer hosszú, 10 állomásból álló útvonal a Hármas-Körös hullámterének növény- és állatvilágát hozza közel a látogatókhoz. A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban található Sziki Őszirózsa tanösvényt vagy a Hany Istók tanösvényt bejárva fokozottan védett területek mellett ismerhetjük meg a Hanságra jellemző tőzeges talajt, éger lápokat, valamint a térség gazdag madárvilágát.

Egyebek mellett a Dunakanyar panorámáját és az Ipoly-völgy védett, vadregényes tájait csodálhatjuk meg a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén található tanösvények bebarangolásával. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó Tiszakürti Arborétumban az ősi fák alatt páratlan értékeket fedezhetnek fel a látogatók a tölgy-szil-kőris alaperdőre települt növénygyűjteményt bejárva. A Bükki Nemzeti Parkban található Felsőtárkányi tanösvények közül a kő-közi ideális választás családok számára. Az útvonal a Szikla-forrás és a fölötte magasodó mészkőszikla, az alatta húzódó Kő-köz nevű sziklaszoros és a tó mentén nyújt lehetőséget egy rövid kirándulásra.

A Kiskunsági Nemzeti Park Báránypirosító tanösvényén igazi, természetes homokpusztai tájat fedezhet fel az, aki bejárja a buckavidéket. A homokbuckák között kanyargó tanösvény 10 állomása a homokterületek természeti értékeit mutatja be. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Kövirózsa tanösvényét bejárva számos érdekességet tudhatunk meg a Jakab-hegy természeti és kultúrtörténeti értékeiről, a terület geológiájáról, növény- és állatvilágáról, emellett megismerhetjük a Babás szerkövek legendáját is.

Az Őrségi Nemzeti Park területén található Szőcén a tőzegmohás láprétet fedezhetjük fel a tanösvény segítségével, emellett lehetőség van a hegyhátszentjakab Vadása-tó körüli sétára, illetve a Rókalyuk turistaösvényen a tó vadregényes forrásvidékét is megismerhetjük. Kellemes családi élményt ígér az Aggteleki Nemzeti Parkban található Fürkész ösvény, amely 20 állomáshelyből áll, ezeken a pontokon a természetben található tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő szórakoztató feladatok várják a kirándulókat.

A minisztérium arra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy az erdei kirándulás során is fontos betartani az egészségügyi szabályokat:

csak az egy háztartásban élők kirándulhatnak együtt, és a szabad levegőn is tartani kell egymástól a másfél méteres távolságot.

Ne csak magunkra figyeljünk!

A kirándulások során fontos, hogy saját magunk mellett a természeti értékekre, az erdőkre is vigyázzunk. Az egyik legáltalánosabb szabály, hogy mindig vigyük haza magunkkal a kirándulás során keletkezett hulladékot.

A tavaszi időszakban nyíló virágok jelentős része védett, ezért ne tépjük le azonnal a tavasz első hírnökeit, mint például a kökörcsineket vagy héricseket. A száraz tavaszi időszakban pedig különösen fontos, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújtsunk tüzet, amit távozáskor teljes biztonsággal oltsunk is el.

Védett növényeink eszmei értéke

Az úgynevezett "tavaszi aszpektus" növényeinek életstratégiája a lombfakadás előtti gyors virágzás, így csak rövid ideig gyönyörködhetünk szépségükben: a növények egy csoportja a lombfakadás előtt virágzik, amikor még sok fény jut a talajra.

De ne feledjük, hogy a védett területeken egyetlen növényt sem szabad gyűjtenünk!

Különösen igaz ez az önmagukban is védett fajokra. A tavaszi virágokat egyébként sem érdemes letépni, mert nagyon rövid idő alatt, legtöbbször már az erdőszélre érve elhervadnak.

Hogy egészen pontosan melyik védett és fokozottan védett hazai növénynek mennyi az eszmei értéke, az a Magyar Állami Természetvédelem oldalán megtekinthető, nagyjából 5 és 10 ezer forint között váltakoznak az összegek, ám az európai struccpáfrány értéke 50 ezer forint, az északi szirtipárfányé 100 ezer forint, ahogy az ágas holdrutáé is, de van nem is egy olyan védett növényfajtánk, melynek egyetlen töve 250 ezer forintos eszmei értéket képvisel, ilyen például a lisztes kankalin, a volgamenti hérics, vagy a tátogó kökörcsin. Ezek az összegek azonban nem egyeznek meg a büntetési tételekkel.

Ha valaki védett, fokozottan védett növényt vagy állatot károsít, pusztít el, akkor közigazgatási eljárás indulhat ellene, amelyet a természetvédelmi hatóság folytat le. A természetvédelmi bírság megállapítása során számos körülményt mérlegelnek, de a bírság összege akár több százezer forint is lehet.

És hogy milyen virágokkal is találkozhatunk, ha kirándulni indulunk a tavaszi erdőben, azt a Pilisi Parkerdő szakértői gyűjtötték össze nekünk.

Pirosló hunyor

Különlegesen szép védett növény, ami jellemzően az Északi-középhegységben fordul elő, de a Visegrádi-hegységben is megtalálható. Rokonai között igen érdekes, zöld virágszirmú fajokat is találunk, és számos kertészeti változata is létezik, ezek a szabadon beszerezhetők, de az erdőben található példányokat kímélni kell! Természetvédelmi értéke: 10 ezer forint

Keltike

A tölgyesek alján szinte szőnyegként borítják a talajt. Két fajuk közül az odvas keltike földalatti üreges gumójáról, míg az ujjas keltike leveleinek alakjáról kapta a nevét. Lila, rózsaszínbe hajló, vagy fehér virágaik erősen illatoznak. Önmagukban mérgezőek, de értő kézben gyógynövényként használatosak.

Leánykökörcsin

Hazánkban az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, valamint a Dél-Dunántúlon szórványosan jelenik meg, a Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön ritka. 10-40 cm magas, lágyszárú, évelő növény. Gyökere erős és hosszú karógyökér, hogy száraz élőhelyein a vízutánpótlását biztosítsa. Szára egyenes, felálló. Március-áprilisban virágzik, védett növény. Természetvédelmi érték: 10 ezer forint

Tavaszi hérics

Száraz gyepeken, legelőkön, kaszálókon, a síkságon, illetve dombvidéken él. Magyarországon többek közt megtalálható az Aggteleki-karszt, a Jászság, a Keszthelyi-fennsík, a Kisalföld területén. 20-50 cm magas évelő növény, mely borzos kinézetű. Élénksárga virágai a 8 cm átmérőt is elérhetik. Április-májusban virágzik. Természetvédelmi érték: 5 ezer forint

Salátaboglárka

5-15 cm-es szára elheverő.,Hosszú nyelű levelei szív vagy vese alakúak.Napsárga, 2-3 cm átmérőjű virágainak három-öt, ritkábban akár hét elliptikus csészelevele van. A sziromlevelek száma 8-12, keskeny elliptikusak, tompák, színük a középsárgától a sötétsárgáig változik (fiatalon élénkebb, később kifakul). Természetvédelmi értéke: 10 ezer forint

