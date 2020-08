Sokan nem tudják: ha így mosod az autód, többszázezres is lehet a kár

Rengetegen nem tudják hogyan is kell rendesen autót mosni: ennek pedig egy csúnya kocsi, illetve jelentős anyagi kár is lehet a vége. Mutatunk pár tippet, hogy te ne kövesd el a jellemző hibákat, és sokáig szép maradjon az autód.

Megoszlanak a vélemények az autómosásról: rengetegen vannak, akik mindig patika állapotban szeretik tudni a kocsijukat, mások elvétve fordulnak meg a mosóban, vagy ragadnak slagot, magasnyomású mosót - mondván, a vegyszerek károsítják a fényezést. Ebben a vitában nem szeretnénl állást foglalni, de az tény, hogy vannak dolgok, amikre oda kell figyelni autómosáskor, különben komoly számlát kaphatunk a fényezőtől. Mutatunk hét tippet, hogy a te autód is sokáig szép maradhasson, és persze ne nézz nagyot, ha meglátod a fényező munkadíját.

Túllősz a nagynyomásúval

A gyakorlott kocsimosóknak nem kell bemutatni a magasnyomású tisztítót, de sokan rosszul használják. Hiszen bár az autók fényezése viszonylag ellenálló, nem jó, ha túl közel tartod hozzá a gép fejét. A víznyomástól függően a festék megsérülhet, ha túl sokáig kapja közelről a vízsigarat. Ezért ajánlatos a magasnyomású fejét legalább 30-50 centire tartani az autótól.

A felnikkel néha el kell menni szakemberhez

Különösen a fékek kopása miatt szoktak elkoszolódni a felnik, hiszen a fékpor elég makacs dolog, eléggé meg tud tapadni. Ha csak otthon, ímmel-ámmal mosod le a felniket, akkor bizony fennáll akár a maradandókárokat is szenvedhet. Éppen ezért az AutoBild azt ajánlja, hogy időről időre látogass el egy profi autómosóba, ahol speciális vegyszerekkel tudják megtisztítani a felniket.

"Jó lesz a mosógatószer is!"

Nem, nem lesz jó: szigorúan tilos háztartási vegyszerekkel, eszközökkel mosni az autót. Ha nem az arra kitalált anyagokkal, eszközökkel tisztítod az autót, akkor komoly károkat szenvedhet a fényezés. Ha például mosogatószert használsz autósampon helyett, akkor a polírozásra, fényezésvédelemre gyakorlatilag fölösleges is volt pénzt kiadni, mert a mosogató leoldja őket a felületről, de rosszabb esetben az autó lakkozása is károsodhat, ráadásul idővel a gumitömítések is elporladnak, ha mosogatószert használsz. A közönséges háztartási szivacs mikrokarcokat ejt a fényezésen, ahelyett ajánlatos inkább mikroszálas rongyokat használni.

A viasz a barátod

Ajánlott évente legalább kétszer valamilyen viaszos ápolószerrel átmenni az autón, hiszen nem csak szép fényes lesz tőle a kocsi, hanem a fényezést is védi a napsugaraktól, a rovaroktól és a sótól.

Az idő kulcskérdés

A makacs szennyeződéseket - gyantás falevelek, madárürülék, bogarak - a lehető leghamarabb el kell távolítani, mert egy idő után károsítják a fényezést és maradandó nyomokat hagynak - főképpen, ha napfény is éri a szennyeződéseket.

Óvakodj a naptól

Ha kocsit mosol, mindenképp árnyékos helyen tedd! Bár jó ötletnek tűnhet, mert hamarabb megszárad az autó, de éppenhogy nemkívánatos, mert így csúnya foltok maradhatnak a kocsin. A tűző napon autóviaszt, polírt sem szabad használni, azok is csúnya nyomokat hagynak, ha gyorsan száradnak.

Mosd el a cuccokat!

Az autómosáshoz használt szivacsokat, keféket mindig alaposan mosd el, öblítsd ki. Ellenkező esetben szennyeződések maradhatnak bennük, amik szintén mikrokarcokat okozhatnak.

Címlapkép: Getty Images