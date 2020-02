Rongyrázás: ennyibe került Bódi Csabiék gyerekeinek idei zsúrja

Több milliós szülinapi bulit csaptak gyerekeiknek Bódi Csabiék, a drága whiskey-k és az eperbor mellett vízibivaly-gulyást is kínáltak az egy és tízéves lurkók buliján. Az átlag szülőknek is a zsebükbe kell nyúlniuk, ha nem otthon tartanák meg a szülinapi bulit.

Bódi Csabi két legkisebb gyermekének, Liliennek és Rómeónak február 14-én volt a születésnapja. A szülők a legjobbat akartáka gyermekeiknek, így hatalmas, majdnem hárommilliós bulit szerveztek az ünnepelteknek. Lilien az első, míg Rómeó a tizenegyedik születésnapját ünnepelte, Csabiék gigászi tortákkal, dekorációkkal, sztárfellépőkkel készültek a bulira. Bódi Csabiéknak a hatalmas vendéglistát ugyan le kellett szűkíteniük, de így is sikerült nagy bulit csapniuk.

A partit közösen szerveztük Ginával, volt miden: a legdrágább whiskey-k, prémium vodkák, négyezer forintos borok, japán szilvapálinka, s hozattam eperbort Olaszországból. Az ételekről is heteken át egyeztettem, a legkülönlegesebb fogás a vízibivaly-gulyásleves volt

- mondta a Borsnak Csabi. Azt is hozzátette, hogy a rendezvényre kedden került sor, mivel a legtöbb barátjuk és családtagjuk zenész, így a hétvégét fellépésekkel tölti.

Az átlag szülőknek se olcsó

Egyes közösségekben már-már elvárás, hogy egy nagy szülinapi zsúrt szervezzenek a szülők a gyermeknek, de akinek óvodás vagy kisiskolás gyermeke van, az nagy valószínűséggel legalább egyszer szervez neki ilyen bulit. Ugyan ezek nem milliós tételek, mint Bódiék mulatsága, de azért egy átlag szülőnek igencsak zsebbenyúlós lehet a történet. Korábban a Pénzcentrum összeszedte, mennyibe kerül, ha valaki nem otthon tartana gyerekzsúrt, hanem kibérelne egy helyet.

Összeállításunk szerint az egyik legkedvezőbb árú helyszínen a VI. kerületi játszóházban, összesen 10 gyerekkel számolva is komoly összeg jön ki: a terembérlés 4000 ezer forint, a gyerekek belépője fejenként 2190 forint, a kísérőjegy 990 forint, emellett a menü (pizzát, üdítőt és rágcsálnivaló, torta) 1000 forint. Összesen tehát egy közepesen szolid, 3 órás buliért tíz őrjöngő kisgyereknek és a hozzájuk tartozó 10 unatkozó kísérőnek 45 800 forintot fizetünk a végén.

Nem csak játszóházakat bérelhetsz ki, még a könyvtárak is meglátták a születésnapokban a lehetőséget. A Terézvárosi Gyermekkönyvtárat szombatonként, a nyitvatartási időn kívül lehet kibérelni. Ellátást nem tudnak biztosítani, tehát mindent vinni kell, létszámkorlát nincs, minden megkezdett óráért 6 ezer forintot kell fizetni az inspiráló környezetért cserébe. Az előkészületekkel és a pakolással együtt 4 óránál kevesebbel nem érdemes számolni, ami legkevesebb 24 ezer forintot fogunk otthagyni, plusz az ellátmány ára.

Az állatkert játszóparkja, a Holnemvolt Vár is egy lehetséges helyszín, a Mesés Palota csomag "a palota bemutatása animátor segítségével kb. 2 óra játékidővel, ünneplés egy kis teremben, az alkalomhoz illő dekorálással és finom születésnapi tortával" 30 ezer, az állatos Holnemvolt Vár csomag 60 ezer forintba kerül, igaz ez utóbbi már állatsimogatást, etetést is tartalmaz. Emellett szükséges a Holnemvolt Vári belépőjegy megváltása is, ami 1600 forint/fő, és ha még ennének, innának is a gyerekek, az plusz 2000 forintba kerül fejenként. Tehát valójában 66 ezer, illetve 96 ezerrel forinttal számoljunk, ha ugyancsak 10 gyereket hívnánk meg. És ez még nem a végső ár, hiszen az arcfestésért, kézműves foglalkozásért még pluszban kell fizetni.

