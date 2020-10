Rengeteget spórolhatsz a fűtésen: szinte azonnal megtérül ez a rezsitrükk

A 2021-től életbe lépő szigorodó energetikai szabályok, és az általános ingatlan-felújítási trendeknek köszönhetően mind nagyobb figyelem hárul a hőszigetelésre.

Legyen szó új ház építéséről, vagy egy nagyobb volumenű ingatlan-felújításról, a hőszigetelőrendszerek valószínűleg elsők között kerülnek a kivitelezők és a megbízók figyelmének a középpontjába. Telepítésüknek köszönhetően ugyanis jelentős mértékben csökken az ingatlanok fűtési energiaigénye, ami nagymértékű rezsicsökkenéssel járhat. Az újHÁZ Centrum és az Austrotherm szakértői által összeállított hőszigetelési kisokosban 5 kérdés mentén tudhatunk meg mindent az egyre népszerűbb energiahatékony megoldásokról.

A hőszigetelés ma már nem opció, sokkal inkább kötelesség. A magyar ingatlanok hány százalékának van szüksége energiahatékonyságot fokozó megújulásra?

A magyarországi épületállomány jelentős része felújításra szorul: a családiházak 80 százalékát, a középületek szintén közel 80 százalékát és a társasházak több mint 60 százalékát valamilyen módon fel kellene újítani. A családi házak energiaigénye átlagosan 240 kWh/m2év, ami a mai követelménynek a duplája, de nem sokkal jobb a helyzet a társasházak esetében sem (190 kWh/m2év). A felújítási ráta éves szinten még a 30 százalékos energiamegtakarítást realizáló könnyű felújítás esetén sem éri el a 3 százalékot, a mély, 60 százalék feletti energiamegtakarítással járó felújítás pedig még a 0,1 százalékot sem közelíti meg. Ez nagyon messze van a kívánt értéktől.

Milyen szempontok alapján érdemes hőszigetelőrendszer választani?

Az árak helyett elsősorban a termék sajátosságait érdemes figyelembe venni, illetve a vásárlási döntést tudatos szempontok alapján szükséges meghozni. Ilyen az ár-érték arány, illetve az ökológiai lábnyom, ami sokat elárul a valóban hatékony hőszigetelőrendszerekről.

Az elmúlt években milyen jelentős fejlődésen mentek keresztül a hőszigetelőrendszerek?

Az előírások mind hatékonyabb hőszigetelést várnak el az építőanyag-gyártóktól, amire többféle válasz is létezik. A hatékonyság egyrészről emelhető a hőszigetelő lapok vastagságának növelésével, de szerencsére ma már rendelkezésre állnak olyan innovatív, fokozott hőszigetelő képességű megoldások is, melyekkel hatékonyabban, kisebb rétegvastagságban is teljesíteni lehet az energiahatékonysági a követelményeket.

Mennyi idő alatt tud megtérülni egy nagyobb volumenű hőszigetelés-központú felújítás?

A hőszigetelés azonnali hatással jár a kényelemre és az emberi egészségre, hiszen nő a lakás komfortfokozata, a falból nem dől a hideg, megszűnik a páralecsapódás, penészesedés. Ebből a szempontból nézve tehát a beruházás gyorsan megtérül.

A szigorúan vett anyagi megtérülés esetében akkor tud a leggyorsabban megvalósulni, ha a felújításnak azonos energiamegtakarítás mellett a legkisebb a beruházási költsége, így a befektetett pénz 5-7 év alatt visszanyerhető. Költségesebb megoldásoknál a megtérülési idő akár ennek a duplája is lehet. Ha az ingatlanunk értékét nézzük, a hőszigetelés ára sokkal hamarabb megtérül, hiszen Magyarországon a felújított házak értéke a hőszigetelés után kb. 15 százalékkal nő, így egy átlagos házzal számítva akár 6-7 millió forint értéknövekedés is realizálható. Vagyis a felújítás már aznap megtérül, ahogy a kivitelezőt kifizetik a megrendelők.

A szigorodó energetikai szabályozások milyen hatással vannak a lakosság hőszigetelési hajlandóságára?

A jelenlegi gazdasági környezetben a hőszigetelés a lehető legjobb befektetés, ezt pedig az ingatlantulajdonosok is felismerték, éppen ezért várhatóan tovább fog nőni a hőszigetelési kedv.

Címlapkép: Getty Images