Rengeteg magyar keresi a lakásfelújítási támogatást: ennyit költenének a legtöbben

A tervek szerint, ha már egyszer belevágnak, nem csak egy tisztasági festést, hanem ennél sokkal komolyabb beruházást hajtanak majd végre azok, akik pályáznak az otthonfelújítási támogatásra. Egy friss, országos kutatás eredménye azt mutatja, hogy a lakásfelújítást tervezők 1 és 3 millió forint közötti visszatérítésre tartanak majd igényt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a támogatás összegének legalább kétszeresét költik majd otthonuk felújítására. Ekkora befektetést már érdemes pénzügyileg is alaposan megtervezni.

Bár a legalább egy gyermeket nevelők által igénybe vehető otthonfelújítási program csak az év elején indult el, a támogatásra biztosan vagy nagy valószínűséggel pályázók döntő többsége nem csak a műszaki, hanem a pénzügyi tervezéssel is jól áll, legalábbis azt már kigondolta, hogy mekkora összeget fog majd visszaigényelni. A felmérésben 100-ból mindössze 16-an válaszolták azt, hogy ezt még nem tudják megbecsülni. Amikor a kutatás készítői arra is rákérdeztek, hogy milyen forrásból teremtik elő a munkák elvégzéséhez szükséges pénzt, az is kiderült, hogy 41 százalékuk önerőből, 31 százalékuk pedig hitelből.

Az utóbbiak jellemzően kedvezményes lakásfelújítási hitelből, személyi vagy babaváró kölcsön felvételéből finanszírozzák majd a munkálatokat (a válaszadók 28 százaléka még nem döntött a finanszírozásról). A legtipikusabb tervezett hitelösszeg 1,5-2 millió forint között mozog - derült ki az OTP Bank és a Groupama Biztosító megbízásából készített országos kutatás eredményeiből.

Így érdemes megtervezni a pénzügyeket

A bank szakértői szerint a munkák megkezdése előtt megéri alaposan körbejárni és megismerni minden olyan pénzügyi szolgáltatást - a finanszírozási lehetőségektől a lakásbiztosításig - melyekkel a lakásfelújítás biztos anyagi háttér mellett végezhető el.

A lakásfelújíjtás tervezése során érdemes a megfelelő pénzügyi konstrukció kiválasztására annyi időt szánni, mint például egy új konyhabútor, vagy éppen a nappali berendezésének összeállítására. A pénzügyek tekintetében az OTP Bank fiókjaiban országszerte többféle lehetőséggel várjuk az érdeklődőket, hogy a felújítási terveik megvalósításához a finanszírozási megoldásokat is személyre szabhassuk

- hívta fel a figyelmet Budai József, az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetője. "Kiemelten fontosnak tartjuk a megfelelő lakásbiztosítás kiválasztását is, illetve a meglévő áttekintését a felújítást követően. Ma ugyanis a felújítást tervezők mindössze 16%-a tervezi, hogy aktualizálja majd lakásbiztosítása értékét." - tette hozzá.

A többmilliós lakásfelújítás jó befektetés

A felújítók a többmilliós költségigényű beruházással nemcsak az otthonuk kényelmét, felszereltségét, illetve energiahatékonyságát javítják, hanem az értékét is növelik. A kutatás eredményei egyértelműen azt igazolják, hogy a lakosság jelentős része szeretne jobb, kényelmesebb, energiahatékonyabb otthonban élni. Összességében a lakosság 37 százaléka nyitott a támogatás igénybevételére, többségük meglévő, de ötödük új ingatlanra venné igénybe a támogatást.

Címlapkép: Getty Images