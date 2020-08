Rengeteg magyar él még a múltszázadban: megéri ragaszkodni a csekkhez?

A magyarok ötöde tért át a hagyományos számlafizetésről más megoldásra a pandémia időszaka alatt, de a lakosság többsége továbbra is csekken fizeti be a rezsit, derül ki a Díjnet által készített országos felmérésből. A magyar számlafizetők átlagosan öt számlát fizetnek be havonta, a legtöbb szolgáltató pedig még mindig papír alapon küldi meg a havi elszámolást a hulladékszállítás, a víz vagy éppen a távfűtés díjáról. A kutatásból kiderül, hogy a válaszadók felének fontos a gyorsaság a számlák befizetésénél, 28 százalékuk pedig hajlandó is lenne áttérni a jelenleginél egyszerűbb fizetési módra. Az e-számla nemcsak gyorsabbá és visszakövethetővé teszi a díjfizetést, hanem biztonságos, és a fizetési fegyelmet is jelentősen javítja.

A magyar lakosság jelentős része továbbra is papíralapon kapja meg és fizeti be a közüzemi számláit. A legtöbben a hulladékszállítás (87%), a víz és csatorna (75%), valamint a távfűtés díját (70%) kapják így, míg a leginkább digitális szolgáltatónak a mobilcégek tekinthetők, ügyfeleik 69 százaléka már elektronikusan fogadja és fizeti mobilinternet- vagy mobiltelefon-számláját. A független e-számlafizetési platform, a Díjnet által készíttetett országos felmérésből kiderült, hogy a válaszadók átlagosan havi öt számlát fizetnek be, 55 százalékuk továbbra is papíralapon - jelentősen elmaradva ezzel a nyugat-európai trendektől.

Mindez azért is meglepő, mert a megkérdezettek 49 százalékának fontos szempont a gyorsaság a számlák befizetésénél, 28 százalékuk pedig szívesen fizetné be a rezsijét a jelenlegitől eltérő, egyszerűbb, kényelmesebb módon.

Nehezen igazodunk ki a sokféle számlatípus között

A megkérdezettek negyede nincs kibékülve azzal, hogy számláit különböző formában kapja meg az egyes szolgáltatóktól, és azokat így eltérő módon kell kiegyenlítenie. A számlafizetési szokásokon ugyanakkor még a kijárási korlátozások is csak részben változtattak, a válaszadók mindössze 19 százaléka váltott fizetési módot.

A szolgáltatóknak megéri ösztönözni ügyfeleik körében az elektronikus számlafizetésre történő áttérést, mert gyorsabb és költséghatékonyabb mint a hagyományos módszer, ezáltal jelentősen csökkenthetőek a számlázási és a befizetésekkel kapcsolatban felmerülő költségek. Ezen felül, statisztikák alapján, további előnye az elektronikus számlabemutatásnak és -fizetésnek, hogy érdemben nő az ügyfelek fizetési fegyelme

- hangsúlyozta Schiszler János, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója.

Jól jönne a figyelmeztetés a feledékeny számlafizetőknek

A Díjnet felületén több mint 30 szolgáltató számláit lehet egy helyen, egyszerűen, kényelmesen és biztonságosan kezelni, a rendszer többféle fizetési módot biztosít a számlák kiegyenlítésére, valamint kényelmi szolgáltatást nyújt a határidőkkel kapcsolatban: értesítést küld a számlafizetés esedékességéről, nehogy az ügyfél kicsússzon a fizetési határidőből. Ez azért is lényeges, mert a kutatás alapján a magyarok mindössze 45 százaléka követi nyomon valamilyen formában a kifizetett, illetve a fizetésre váró közüzemi számláit, és a megkérdezettek 89 százaléka támogatná, ha rendszeresen figyelmeztetnék a határidő előtt a számlája befizetésére.

