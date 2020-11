Rengeteg család elköveti ezt a hibát otthon: hatalmas hiba, komoly baj lehet belőle

Ahogy egyre hűvösebbre fordul, a többség befűt otthon. Ugyanakkor rendszeres szellőztetésre ilyenkor is szükség van. Fontos ugyanis, hogy megelőzzük az allergének, szén-dioxid és szén-monoxid felhalmozódását, ami egészségkárosító, de akár halálos is lehet.

A hűvösebb idő beköszöntével egyre több lakásban kezdenek el fűteni, de a megfelelő szellőztetésre ilyenkor is gondot kell fordítani. Ez megvédhet bennünket a fűtés káros hatásaitól, mint a belső térben lévő allergének, a szén-dioxid, a szén-monoxid általi egészségkárosodás. Ha optimális otthon a páratartalom, az megakadályozhatja a súlyos légúti megbetegedésekért felelős penész kialakulását. A lakásszellőztetés ezen túl biztosítja a friss levegőt, ami által kevésbé leszünk fáradékonyak, ki tudjuk magunkat pihenni, nő a koncentrációképességünk.

A fűtési szezonban kevesebbet nyitunk ablakot, ezért a lakás levegőjében felhalmozódik a vízpára, ami a lehűlt falakon és ablakokon lecsapódik. A nedvesség penészgombák és poratkák megjelenésével, ezáltal különböző légúti megbetegedésekkel jár. Többnyire asztmát, illetve allergiát okoz. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban is naponta többször valamennyi ablakot sarkig tárjuk ki, és így rövid ideig, de intenzíven szellőztessünk. Ne várjuk meg, míg a falak lehűlnek.

Az ilyen rövid, pár perces idő alatt a párás, szennyezett meleg levegő kitódul a lakásból, és helyére friss, tiszta levegő áramlik be.

A fűtés megkezdése előtt portalanítsunk a lakásban, a fűtőteste t is takarítsuk át. A bútorokon, a szőnyegekben, kárpitozott bútorokon megült porban sok, nyáron leülepedett pollen halmozódik fel. E szennyeződések lerakódhatnak a fűtőtesten vagy a helyiséget meleg levegővel ellátó klímarendszerben is. Amikor ezeket üzembe helyezik, a feláramló meleg levegő magával ragadja a szennyezőanyag szemcséit, ezt aztán belélegezzük.

A lakás levegőminősége légtisztítókkal is javítható. A légtisztítók elsősorban a por, a pollen, dohányfüst és a baktériumok szintjét csökkentik a lakótérben, egyes típusaik a vírusok és illékony vegyületek, szagok kiszűrésére is alkalmasak. Ezek a készülékek penész és atka szennyeződés megszüntetésére nem alkalmasak.

A fűtési szezon kezdetével a nyílászárók általában zárva vannak, a jól szigetelt nyílászárók miatt gyakorlatilag megszűnik a lakóterek természetes légcseréje. Ennek következtében a gyengén szellőztetett helyiségekben a szén-dioxid koncentrációja általában magasabb az ajánlott értéknél. Ugyan egészségkárosító hatása csak igen magas koncentráció esetén van, viszont rontja a belső térben tartózkodók közérzetét, koncentrálóképességét.



Az elégtelen légcsere következtében a szén-dioxid mellett, a belső térből származó egyéb légszennyező anyagok mennyisége is feldúsulhat. A használati és berendezési tárgyakból, építőanyagokból, illetve a lakásokban végzett tevékenységeinkből (főzés, fűtés, festés, dohányzás) rengeteg veszélyes anyag kerülhet a levegőbe. Ezek többségének egészségkárosító hatásuk lehet, ezért is fontos a rendszeres és alapos szellőztetés. Nagyon fontos a gyakori takarítás, amelyet mindig nyitott ablak mellett végezzünk. A felújítási, karbantartási munkákat ne a fűtési időszakra időzítsük. Új bútorokat is lehetőség szerint a nyári időszakban vásároljunk, és akkor is több hetes szellőztetés után vigyük be a lakásba.

A fűtési szezon beindulásával megszaporodnak a szén-monoxid mérgezéses esetek. A szén-monoxid (CO) igen veszélyes, színtelen, szagtalan, mérgező hatású gáz, amely a tüzelő és fűtőberendezésekből, a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó garázsból származhat. A szén-monoxid gyengíti a vér oxigénszállító képességét, így oxigénhiányos állapot kialakulását okozhatja. A szén-monoxid mérgezés kezdeti tünetei a fejfájás, hányás, majd súlyos esetekben eszméletvesztés és halál. Biztonságunk érdekében szakemberrel nézessük át a fűtő és tüzelőberendezéseket, és azokat rendszeresen tartsuk karban.

