Rendszeres COVID-19 tesztelés olcsón? Clungene gyorstesztekkel lehetséges! (x)

Egyre-másra érkeznek a hírek arról, hogy sok cégnél annyit a fertőzött, hogy már a termelés, a munka fenntarthatósága is veszélybe került. A leggyorsabb mód, amellyel meg lehet akadályozni, hogy a COVID-19 vírus elterjedjen egy vállalat, intézmény alkalmazottai között, a dolgozók rendszeres és módszeres tesztelése, valamint a fertőzöttek elkülönítése. A Clungene gyorstesztek ehhez kínálnak költséghatékony megoldást.

Clungene antigén teszttel akár 30 perc alatt azonosítani lehet a COVID-19 fertőzés korai fázisát, ezen időszakban a megbízhatósága hasonló a PCR tesztéhez, ára azonban a töredéke.

Clungene szerológiai teszttel a fertőzés késői szakasza, valamint a múltban lezajlott fertőzés is igazolható, mindössze 15-20 perc alatt.

A tesztek professzionális személyek általi használatra készültek; együttes alkalmazásukkal megvalósítható a dolgozók teljes körű szűrése.



A heti rendszerű gyorstesztelésnek számtalan előnye van:

· Az idő- és költségigényes PCR teszteket csak a legszükségesebb esetekben kell elvégeztetni: azok sokszor kiválthatóak antigén tesztekkel, ha sürget az idő, vagy szűkösek az anyagi lehetőségek.

· Nyomon lehet követni, vannak-e fertőzöttek az adott intézményben.

· Rövid idő alatt reagálni lehet, ha megjelenik a vírus, még akkor is, ha az érintettek tünetmentesek - azok elkülönítésével a többiek biztonságosan folytathatják a munkát.

· Azonosítani lehet azokat a személyeket is, akik korábban már megfertőződtek a vírussal.



A szerológiai teszt önálló alkalmazása a védőoltás előtt és után is célszerű. Az oltás beadása előtt a teszt kimutatja a nemrégiben lezajlott COVID-19 fertőzést, pozitív eredmény esetén a vakcina nem javasolt és nem is indokolt. A teszt jelzi a vakcina révén szerzett védettséget is (IgG pozitív eredmény formájában), az eddigi tapasztalatok alapján erre a második dózist követő 4-10 napon belül lehet számítani.



Fontos megjegyezni, hogy aki már megkapta a védőoltást, annak ellenére fertőző lehet, hogy nála az esetek túlnyomó többségében nem jelentkeznek tünetek. Ezért e személyeket is érdemes rendszeresen tesztelni.



A módszeres tesztelésről és a gyorstesztek elméleti hátteréről bővebben olvashat weboldalunkon, ahol ajánlatkérésre is lehetősége van: https://covid-19.hbs.hu/



A gyorstesztek emellett ország összes patikájában megvásárolhatóak!

Teljesítőképességi adatok Antigén teszt: szenzitivitás: 92,0-98,0%, specificitás: 99,7%. (a tünetek megjelenését követő első hét napban)

Szerológiai teszt: szenzitivitás: 86.6%, specificitás: 98.33% (IgG+IgM kombinált). A tünetek megjelenését követő 8. naptól kezdve a szenzitivitás 90% feletti.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

