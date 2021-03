Ráerősített a Lidl: hazai csúcsborokkal tarolja le a piacot

2020-ban 28,5 millió magyar palackos bort értékesített a Lidl Magyarország, ami jelentős, 21 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. A vállalat itthon és a külpiacokon egyaránt rekordot döntött, utóbbi esetében már 6,3 milliárd forint értékben adott el hazai borokat, ami a teljes magyar palackos borexport 33 százalékát jelenti, vagyis az áruházlánc ezzel megerősítette legnagyobb hazai borexportőr pozícióját. A vállalat célja a hazai borászatok támogatása, exporttevékenységük és külpiaci lehetőségeik elősegítése.

A Lidl Magyarország hosszú évek óta arra törekszik, hogy támogassa a magyar beszállítókat, ezért is indította el még 2013-ban - összhangban a kormányzati törekvésekkel - a magyar beszállítókért programját. Ennek részeként 2014-ben életre hívták Wine Expo Hungary-t, kimondottan a hazai borászatok helyzetbehozására, a magyar borok népszerűsítésére fókuszálva. A program olyannyira bizonyult sikeresnek, hogy míg 2014-ben a vállalat 6 millió palackkal adott el itthon és a külpiacokon együttesen, ez a szám 2020-ra elérte a 28,5 milliót, ami az előző évhez képest is 21 százalékos növekedést jelent.

A diszkontlánc nem csak az összértékesítést, de a borexportot tekintve is rekordot döntött, hiszen 6,3 milliárd forint értékben juttatott el magyar borokat a külpiacokra, ami 25 százalékkal haladja meg a 2019-es eredményt. Sőt, ez a 6,3 milliárd a teljes magyar palackos borexport 33 százalékát jelenti, ezzel pedig a vállalat nem csak megőrizte, de tovább erősítette Magyarország legnagyobb borexportőri címét. Európa-szerte 12 országba 195 féle hazai bort exportált, amelyek közül a top 3 felvevő piacot Németország, Nagy-Britannia és Csehország jelentette. A legnépszerűbb borfajtáknak pedig a Szürkebarát, a Királyleányka, az Egri Bikavér, a Tokaji Furmint és az Irsai Olivér bizonyultak.

A cég magyar áruházainak polcairól is több bor fogyott a korábbi évekhez képest, ahol bár mérsékeltebb volt a növekedés, a 13,2 millió palack így is az eddigi legmagasabb a diszkontlánc történetében. A hazai vásárlók továbbra is az illatos borokat, a könnyed rosékat, valamint a tradicionális vörösborokat keresik elsősorban.

Vállalatunk célja, hogy a teljes kínálatban, így a borok esetében is elősegítse a magyar termékek értékesítését, ezáltal támogassa a hazai beszállítókat, hozzájáruljon a magyar gazdaság sikereihez. Kisebb családi és kézműves pincészetekkel, valamint nagyobb borászatokkal egyaránt együttműködünk és büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk a magyar borok hazai és külpiaci népszerűsítéséhez. A számok pedig egyértelműen azt igazolják, hogy rendkívül jó úton haladunk - mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A vásárlók egyedülálló, kiváló minőségű, elérhető árú borkínálatból, az állandó és az időszakos kínálatot tekintve mind a 7 hazai borrégió 22 borvidékének italaiból válogathatnak. Ezek között megtalálhatóak a Lidl olyan kiváló, neves pincészetek közreműködésével készült saját házasítású borai is, mint például a Bock Cultus Cuvée, a Bodri Sárkányos Cuvée, vagy a Grand Tokaj száraz furmint. A magas minőséget jelzi, hogy a 2020-as Vinagora Nemzetközi Borverseny 15 ország 775 bora közül 3 aranyérmet kaptak a Lidl borai, a Villányi Cabernet Sauvignon, a Villányi Cabernet Franc és a Bock Cultus Cuvée, illetve Champion, azaz kategória fődíjával jutalmazták a Pannon Imperial Extra Dry pezsgőt.

Címlapkép: Getty Images