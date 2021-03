Pedagógusok Szakszervezete az iskolanyitásról: vágóhídra fognak bennünket terelni

"Gyakorlatilag vágóhídra fognak bennünket terelni, ha ez megtörténik" - mondta Maruzsa Zoltán azon kijelentésére reagálva Nagy Erzsébet, miszerint húsvét utáni nyitásra készülnek az általános iskolákkal és az óvodákkal. A Pedagógusok Demokratikus Szövetségének (PDSZ) országos választmányi tagja szerint az iskolákban nem lehetséges a távolságtartás, hiányoznak az alapvető védelmi felszerelések, gyakorlatilag mindenki ki van téve a vírusveszélynek. Mint mondta, sokan jelezték, hogy nem kívánnak ilyen körülmények között dolgozni.



A PDSZ reméli, hogy április 7-e után a kormány úgy dönt, mégsem nyitják ki az iskolákat, ugyanis szerintük gyakorlatilag mindenki ki van téve a vírusveszélynek az intézményekben - számolt be az ATV. A szakszervezet jogászai szerint, a munka törvénykönyvében le van írva, hogy a munkáltató köteles a biztonságos és egészséges munkafeltételekről gondoskodni, ha ezek nem állnak fenn, akkor megtagadhatják a munkavégzést.

"Kásler miniszter alkalmatlan" - ezt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete állítja egy közleményben. Azt írják, Káslernek "az EMMI névre hallgató szörnyszülöttel" együtt mennie kell. Kásler Miklós szerdán a parlamentben azt mondta, a kormány nem tervezi soron kívül beoltani a tanárokat. Ez a PDSZ szerint vagy azt jelenti, hogy az iskolák nem nyitnak ki a teljes átoltottságig, vagy azt, hogy a kormány magasan tesz az oktatási intézményekben dolgozók egészséghez fűződő jogára.

A köznevelését felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán szerint húsvét utáni nyitásra készülnek az általános iskolákkal és az óvodákkal.

Ez azonban a PDSZ szerint egyet jelentene a tanárok vágóhídra küldésével, hiszen az iskolákban nem lehetséges a távolságtartás, hiányoznak az alapvető védelmi felszerelések, gyakorlatilag mindenki ki van téve a vírusveszélynek. Mint Nagy Erzsébet elmondta, sokan jelezték, hogy nem kívánnak ilyen körülmények között dolgozni. A PDSZ-nél ma tartanak egy rendkívüli választmányi ülést, ahol felmérik, milyen lehetőségeik vannak most, például egy sztrájk szervezésére.

Nagy Erzsébet azt is elmondta: a zárás előtt kollégáik közül is sokan betegek lettek, többen kórházba is kerültek. Hozzátette: az óvodákban és az alsó tagozatos iskolásoknál súlyosabb a helyzet. Elmesélte egy kollégája esetét, aki a 100 százalékos táppénzt akarta igényelni, amikor azt a választ kapta, hogy ha maszkban tanított, akkor nem fertőződhetett meg.

Címlapkép: Getty Images