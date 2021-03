Őrült sok pénz kutyát, macskát tartani:itt vannak a 2021-es árak

Ha felelősen tartjuk az állatot, az bizony pénzbe kerül. Gyakran már a kutyatartás kellős közepén derül ki, hogy nem is olyan olcsó a házi kedvencünk - írja a HelloVidék.

"Csak olyan vágjon bele, aki anyagilag és időben is biztosítani tudja azt, amire az állatnak szüksége van. Ez nem csak a legelemibb oltásokból és chipezésből áll, jó, ha a kutyák és a macskák megkapják a fertőző betegségek elleni védőoltásokat is. Negyedévente a féreghajtás is mindenképpen ajánlott, ezt is tegyük meg! Itt a Nyugat-Dunántúlon rengeteg kullancs, az enyhébb telek miatt szinte egész évben védekeznünk kell ellenük. Elsősorban a kutyáknál új, korábban csak mediterrán területeken jelenlévő betegségek is megjelentek, ilyen a szívférgesség, a bőr- és szemférgesség. Az ország nagy részén olyan arányú már a fertőzöttség, hogy érdemes ez ellen is előre védekezni" - sorolja az állatorvos.

Mennyire drágult a hobbiállattartás az elmúlt időszakban? Egyáltalán, hogyan működnek a szolgáltatások járványhelyzetben? - erről beszélgettek Dr. Varjú Gáborral, a Szombathelyi Állatkórház kisállatgyógyász szakállatorvosával.

