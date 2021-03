Őrült bírságokat osztogatnak a Balaton környékén: erről jobb, ha tudsz

Az egyre inkább elhúzódó pandémiás helyzet kihat a balatoni horgászatra is. A jelenségnek azonban több oka van: az orvhalászok egyrészt nem foglalkoznak a kijárási tilalommal, hanem inkább kihasználják azt, másrészt a szabadban tartózkodás lehetőségét kihasználva sokan kezdtek el csekély ismeretekkel és engedély nélkül horgászni az elmúlt időszakban - számol be a HelloVidék.

Rekordot döntött tavaly az orvhorgászok száma a magyar tengernél: még soha nem értek tetten a hatóságok ennyi rapsicot, amivel arányosan a kiszabott bírságok összege is megközelítette összességében a 18 millió forintot. A jelenség valószínűleg többszörösen összetett, amely az új koronavírus-járvány nyomában alakult ki. A legmagasabb, orvhalászatért kiszabott bírság ezúttal 235 ezer forint volt. A HelloVidék most a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. segítségével szedte össze az aktuális statisztikákat, de megmutatjuk azt is, hogy milyen jelentős változások történtek idén a Balatoni és a Behúzós Horgászrend formai és tartalmi kialakításában.

