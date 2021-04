Óriási hibát követ el a magyar háziasszonyok sütés-főzés közben: ebből nagy baj lehet

A húsvét, csakúgy, mint a karácsony, a családi összejövetelek és a közös sütés-főzés ideje, még akkor is, ha most csak szűkebb körben tudunk ünnepelni. A készülődés során érdemes odafigyelni a használt olaj vagy zsiradék megfelelő tárolására, hiszen akár egyetlen csepp is ezer liter élővizet szennyezhet el.

Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel. A felhasználás során keletkező használt sütőolaj sorsa azonban csak az üzemi konyháknál, éttermeknél megoldott, ahol szervezetten folyik a hulladék elszállítása és feldolgozása. A háztartásokban használt sütőolaj rendre a lefolyókba vagy a szemétbe kerül. Ez igen káros, hiszen a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, a háztartási szemétbe öntve pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. Ha a sütőolaj gondatlanságból vagy szándékosan az élővizekbe jut, az még veszélyesebb:

tavakban, folyókban a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet.

A háztartásokban használt sütőolaj környezetbarát tárolására teremtett ideális megoldást a MOL, amikor országszerte több mint 350 töltőállomásán helyezett ki gyűjtőtartályokat, így a lakosság egyszerűen, gyorsan, környezetbarát módon "szabadulhat meg" a használt étolajtól. A számok pedig magukért beszélnek, hiszen a kezdeményezés elindításától, 2011-től kezdve több mint 2,4 millió liter (2200 tonna) használt sütőolaj gyűlt össze. A program évről évre népszerűbb, 2020-ban, a járványhelyzet miatt megnövekedett otthoni munkavégzés és ennek következtében a jellemzőbb otthoni sütés-főzés miatt minden eddiginél több, 464 tonna használt sütőolajat adtak le országszerte, ami 30 százalékkal több az előző évhez képest.

Alapanyagként és energiaforrásként tekintünk minden hulladékra, és számos kezdeményezéssel, fejlesztéssel és befektetéssel támogatjuk a körforgásos gazdaság beindítását. A célkitűzéseinkben partnerként tekintünk a lakosságra is: a MOL országszerte több mint 350 helyszínen biztosítja a használt sütőolaj visszagyűjtését, majd a szállítását és az újrafelhasználását. Bízunk abban, hogy tovább erősödik a használt sűtőolaj-gyűjtésnél is megfigyelhető fogyasztói tudatosság

- mondta Bakos Piroska, a MOL Magyarország szóvivője. A környezettudatosság képzeletbeli dobogójának első helyezettje Pest megye, a program indulása óta eltelt 10 évben itt adták le a legtöbb használt sütőolajat, 909 tonnát. A második Győr-Moson-Sopron 135 tonnával, a harmadik helyezett pedig holtversenyben Veszprém és Hajdú-Bihar megye, 99 tonnányi összegyűlt használt sütőolajjal.

A kijelölt töltőállomásokon leadott használt olajat a Biofilter Zrt. gyűjti össze és tisztítást követően juttatja el a Rossi Biofuel komáromi üzemébe, ahol bioüzemanyagot gyártatnak belőle. Ennek köszönhetően környezetre káros hulladék helyett újrahasznosított, környezetbarát terméket állítanak elő, amelyet a százhalombattai finomítóban használnak fel biokomponensként a gázolaj gyártásához.

A vállalat február végén jelentette be, hogy a felgyorsult társadalmi, környezeti, piaci, szabályozási változásokra reagálva frissíti stratégiáját. A stratégiafrissítés egyik fontos eleme, hogy a vállalat vezető szerepre törekszik a régió körforgásos gazdaságában, és még nagyobb hangsúlyt fektet az ezt támogató projektekre. A használt sütőolaj-gyűjtés mellett a jövőben több, körforgásos gazdaságot támogató projekt várható, a cég a következő 5 évben 1 milliárd dollár értékben fog befektetni ilyen kezdeményezésekbe.

Címlapkép: Getty Images