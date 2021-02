Óriási hiány van ezekből a donorokból: így segíthetsz a súlyos betegeken

Magyarországon több mint 4000 embernek van szüksége nap mint nap életmentő vérplazma-alapú gyógyszerekre. A Covid-19 miatti korlátozások következtében visszaesett a vérplazma adások száma. Nagyon nagy szükség van most a vérplazma adók segítségére, hogy a vérplazma és vérplazma készítmények a következő 6-12 hónap távlatában is a betegek rendelkezésére álljanak.

Magyarországon több mint 4000 embernek van szüksége nap mint nap életmentő vérplazma-alapú gyógyszerekre. 2020-ban a Covid-19 miatti korlátozások következtében a plazma adók száma érezhetően visszaesett. "A vérplazma hiány nagy probléma, hiszen életmentő, mással nem helyettesíthető gyógyszerek készülnek belőle; a betegek számára a vér és vérkészítmények folyamatos biztosítása létfontosságú. A vérplazma hiány már középtávon jelentős hatással lesz a plazma alapú terápiára szoruló betegek ellátásának biztonságára. A plazma-feldolgozása és a terápia között eltelik néhány hónap, ezért az ellátásban előreláthatóan 6-12 hónapon belül fennakadás lehet. A segítségre ezért most még nagyobb szükség van, mint valaha!" - hívja fel a figyelmet a plazmaadás fontosságára Dr. Nyerges Judit, a Takeda (Vascular Plazma és Sanaplasma) plazma központok ügyvezetője. A csökkenő donorszám annak is betudható, hogy sok ember számára kérdéses, hogy a korlátozások ideje alatt is adhat-e plazmát. A válasz egyértelmű: a plazmaadás nem állhat le, mert elengedhetetlen a vérplazma terápiára szoruló betegek számára, és hozzájárul az egészségügyi rendszer ellátás biztonságához.

Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese kihangsúlyozta: "A vérplazma adók szerepe a jelenlegi járványhelyzetben is kiemelkedően fontos. Olyan plazma donorokra is nagyon számítunk, akik bizonyítottan átestek a fertőzésen és már legalább három hét eltelt a felgyógyulásuk óta. A koronavírus-fertőzésből kigyógyult ember vérplazmájára azért van szükség Magyarországon, mivel a készítményt sikeresen alkalmazzák a súlyos állapotú fertőzöttek terápiájában."

A plazmahiány hatása a súlyos betegekre

Vérplazmát nem lehet mesterséges úton előállítani. A vérplazmából életmentő gyógyszereket készítenek hemofíliás, azaz vérzékeny betegek, veleszületett immunhiánnyal élők, csontvelő- és szervátültetettek, súlyos égési sérültek, máj- és vesebetegek, és hepatitisz B-ben szenvedők számára. Emellett plazma szükséges például a műtéteknél használt fibrin ragasztó és tetanusz elleni vakcina előállításához is. Magyarországon a vérzékeny betegek éves plazmaadagjához több mint félmillió, az immunvédekezési zavarral küszködő betegek éves gyógyszerellátottságához pedig 40 ezer donáció szükséges. A ritka betegségben szenvedő betegek számára a plazma alapú terápiák jelentik az egyetlen kezelési lehetőséget. A hemofília az egyik legsúlyosabb vérzést okozó, örökletes betegség. "Öt ember vérplazmája szükséges ahhoz, hogy fedezze egy hemofíliás beteg napi gyógyszerkészletét. Ha az emberekben megszűnik az igény, hogy a másik ember életét segítsék, akkor a mi betegcsoportunk kihal." - érzékelteti a vérzékeny betegek szempontjából a plazma donáció kritikus fontosságát Csuja László, a Hemofíliások Baráti Körének Elnöke.

A plazmaadás veszélytelen, és komoly hozzájárulás az ellátás biztonságához

Vérplazma nélkül számos - közülük jónéhány életmentő - terápia nem létezne. A plazma adás egyszerű és biztonságos, a véradáshoz hasonló eljárás, mely során a vér egyik alkotóelemét, a plazmát veszik le. A vérplazma szalmasárga folyadék, a vér 55%-a, főként vizet, valamint ásványi anyagokat és fehérjét tartalmaz. Plazma adáskor csak a vérplazmát távolítják el, a vörös és a fehér vérsejteket és a vérlemezkéket egy zárt rendszeren keresztül visszaáramoltatják a donor szervezetébe. Ez a folyamat plazmaferezis néven is ismert. A plazmaadás alkalmanként 45-60 percet vesz igénybe. A plazma adás egy teljes gyógyszerészeti értéklánc elején található. A vérplazma gyűjtés kiindulópontjai a speciális plazmaadó központok, ahol kiváló minőségben gyűjtik a vérplazmát, amelyet fontos gyógyszerekké dolgoznak fel.

Hogyan válhat valakiből életmentő?

Magyarországon sok ember tehet jót most azzal, hogy plazmaadással segít vérplazmára szoruló embertársainak. Ennek egyszerű a menete: időpontot kell egyeztetni valamelyik, Magyarországon minden nagyobb városban megtalálható plazma központban, melyek a korlátozások idején is nyitva tartanak.

