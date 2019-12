Óriási bajban Terry Black gyerekei: karácsonyra kikapcsolják náluk az áramot

Továbbra sincs nyugtuk Rácz Károly gyerekeinek, akik most gyámjukkal élnek kint Németországban: bár a 14 éves Fanny nem került állami gondozásba, de a lakásukban ki fogják kapcsolni az áramot, mert nem fogják tudni kifizetni a több mint 200 ezer forintos tartozásukat. A szeptemberben elhunyt Terry Black lánya Magyarországra fog költözni a gyámmal, de ez sem túl zökkenőmentes - fia pedig kint fejezi be a szakiskolát, és már munkát is ajánlottak neki.

Nem karácsonyozhatnak nyugalomban Terry Black gyerekei: Rácz Károly szeptemberben halt meg egy müncheni kórházban, óriási adósságot hagyva Danira és Fannyra. Arról is szó volt, hogy a 14 éves lány állami gondozásba kerül, de erre szerencsére végül nem került sor.

A két fiatal a gyámjával, Árvai Mónikával él Németországban, állandó félelemben és aggodalomban a tartozások miatt. Az asszony a Blikknek elmondta, hogy a német áramszolgáltató Terry Black halála óta nem küldött számlát, ezért a héten kikapcsolják az áramot. 640 euró (211 ezer forint) a tartozásuk, amit ő nem jogosult befizetni, ha telne rá, akkor sem.

Az ünnepeket áram nélkül töltjük. Főzni, mosni sem tudok már a hét végén. Addigra kikapcsolják az áramot

- panaszolta az asszony, aki minden megpróbáltatás ellenére igyekszik széppé varázsolni az árván maradt gyerekek karácsonyát, és a végsőkig küzd értük. Fannyt próbálja Magyarországra hozni, de hiába vannak meg a hivatalos papírok, addig nem teheti ezt meg, míg a lány nem fejezte be az iskola első félévét Németországban. A nő kétségbe van esve, és alig várja, hogy végre hazaköltözzenek.

Dani valószínűleg nem tart az asszonnyal és húgával Magyarországra. A szakmunkásképzőbe járó 18 éves fiú egy autószerelő műhelyben, gyakorlaton dolgozik Münchentől negyven kilométerre, és azt tervezi, hogy Németországban marad.

