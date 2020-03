Orbán Viktor: További lépések várhatók, újabb ágazatoknak jöhet mentőcsomag

Ez a veszélyhelyzet 9. napja, 85-re emelkedett a koronavírsussal megfertőződöttek száma. Orbán Viktor a péntek reggeli interjúban bejelentette, hogy további gazdaságmentő intézkedések várhatók.

A miniszterelnök megerősítette, hogy 6 súlyos koronavírusos beteg van itthon, és elkerülhetetlen a tömeges megbetegedések korszaka. De a lassítás lehetsége, ami azért kell, hogy az egészségügyi rendszer bírja a nyomást.

A legnagyobb félelmet ma itthon a bizonytalanság okozza: mire számíthatunk, ha megkapjuk?

"Jól döntöttünk, amikor szigorú intézkedéseket hoztunk, a korai szakaszban. Ezért lassú a terjedés. A végén a megbetegedések száma ugyanannyi lesz, mint Európa más országaiban, de drámai helyzet lenne, ha egyszerre sok ember betegedne meg, mint most Olaszországban. Ez ellen két módon lehet védekezni: eszközvásárlás, a másik, hogy lassítjuk az egészségügybe egyszerre beérkező betegek számát."

"Van elegendő maszk itthon, sőt, gyártunk is" - mondta el a miniszterelnök, bár beismerte, nincs könnyű dolguk. Nagy kiterjedésű hálózattal szerzik be az eszközöket, de többet kell venni mindenből, mint amennyire most szükséges.

Felállt az ország védekezése - mondta el sőt, már az első gazdasái intézkedések is megszülettek, de

további lépésekre is szükség lesz!

Tovabbi segitsegeket kell adni, és újabbb ágazatokat kell bevonni. Arra a kérdésre, hogy a bankok partnerek-e ebben, az válaszolta a miniszterelnök, hogy "ez nem kerdeztem meg, de ugy latom, hogy igen."

Cél, hogy kevesen essenek ki a munkából, akik kiesnek, azok minél hamarabb visszatérhesenek. Próbálkozunk a vállalkozókat olyan helyzetbe hozni, hogy ne kelljen elbocsátani a munkavállalókat.

A törlesztőhitelek moratóriuma miatt nagyjából 3000 milliárd forint marad az embereknél december végéig.

A tömeges megbetegedések időszakában is fontos lesz majd a kommunikáció: megbízható tájékoztatásra lesz szükség, méghozzá magyar adatok alapján. De hogy akkor milyen lépésekre lesz majd szükség, arra nem tért ki a miniszterelnök.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Címlapkép: Getty Images