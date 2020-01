Óbudai gázrobbanás: többen vannak hasonló veszélyben, mint gondolnák

Ha tartósan nagy a hideg, előjöhetnek a különböző gázkészülékek és fűtási rendszerek rejtett hibái. Alulméretezés esetén például a leghidegebb téli időjárási körülmények között a rendszer nem tudja tartani az elvárt hőfokot a belső terekben. Nagyon sok készülék van, és a szezon idején nincs szerelő, az alkatrész ellátás nem megfelelő, akár több hetet is kell várni az elromlott alkatrészre, a tulajdonosok pedig kétségbeesnek.

Vasárnap este negyed nyolckor érkezett bejelentés a fővárosi műveletirányítás ügyeletére, hogy robbanásokat hallanak és tűz ütött ki a Kunigunda útján. A budapesti tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, 17 járművel, 63 tűzoltó érkezett ki. A helyszínen azzal szembesültek, hogy öt, egymás mellett lévő, illetve egymáshoz közeli lakóépület ég, ebből három teljes terjedelmében, kettő pedig részben. Az oltást hátráltatta, hogy a házak fölött lévő nagyfeszültségű vezeték a hő hatására leszakadt. Egy ember áramütést szenvedett, aki a vezeték alatt sétált, őt átadták a mentőknek.

A tűzoltók körülhatárolták a lángokat, sem ipari, sem egyéb létesítményre nem terjedt át a tűz. A tüzet végül 20:44 perckor véglegesen eloltották. Az ügyben tűzvizsgálati eljárás indult, hogy megtudjuk, mi is okozhatta a tüzet. A egyik házban a tűz hatására több gázpalack felrobbant, ezt hallhatták a környéken élők - olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója a Facebookon.

Az utolsó lökést valószínűleg az adta meg, hogy a lefolyó csőből tákolt kéményt purhabbal rögzítették. Ez kaphatott lángra, és ahogy a tűz terjedni kezdett, a házban lévő gázpalackok felrobbantak - számolt be az Index, ám azt, hogy valójában mi okozhatta a tüzet, a tűzvizsgálati eljárás derítheti majd ki.

Előkerülnek a rejtett hibák

Az ilyen felelőtlen tulajdonosok, és az ehhez hasonló katasztrófák ugyan szerencsére ritkák, ám a nagy hidegben fokozottan figyelni kell az otthonok fűtőberendezéseire, hiszen a nagy hidegben, tartósan 0 fok alatti külső hőmérséklet esetén számos hiba előtérbe kerülhet a fűtési, illetve HMV készítési rendszerek esetén. Kiderülhet például, hogy a gázkészülék alulméretezett, nem tudja megfelelően ellátni a feladatát, nem képes a lakóhelyiségeket felfűteni a kívánt hőmérsékletre, vagy éppen a megfelelő hőmérsékletű HMV előállítása jelent gondot - számol be a Vgfszaklap.hu.

A hazánkban legelterjedtebb cirkó rendszereknél figyelembe kell venni a kazánból távozó víz és a fűtőközegből visszatérő víz hőfokát. A régi rendszereknél használt 90/70 °C hőmérséklettel működő rendszerek ma már korszerűtlenek.

Fűtéstakarékossági szempontból sokkal ideálisabb a korszerű, alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés, amely legfeljebb 60-65 °C, vagy a padló- és falfűtések, amelyek 40-45 °C vízhőmérséklettel működnek.

A kazán teljesítményét úgy szokás meghatározni, hogy a leghidegebb téli időszakban körülbelül 10 százalékkal haladja meg az épület hőveszteségét. Megfelelően méretezett kazán esetén -15 °C-os külső és 20 °C-os belső hőmérséklet mellett még éppen elegendő a fűtési teljesítmény.

Alulméretezés esetén a leghidegebb téli időjárási körülmények között a rendszer nem tudja tartani az elvárt hőfokot a belső terekben, miközben a hőtermelő berendezés folyamatosan maximális teljesítményen üzemel. Ez esetben a fűtést kénytelenek vagyunk valamilyen hordozható eszközzel kiegészíteni, például elektromos hősugárzóval, vagy olajradiátorral.

Jó tudni, hogy ha csak bizonyos helyiségekben elégtelen a fűtés, akkor az valószínűleg arra utal, hogy a radiátor vagy a padlófűtés van alulméretezve, nem pedig a kazán.

Túl nagy hőtermelők

Gyakran viszont túl nagy hőtermelő berendezések kerültek fel a falakra, de a fűtésrendszer kialakítása alulméretezett. Például egy kondenzációs készüléknél is, hogy jobb hatásfokkal működjön, nem maradhat el a méretezés.

Többször előfordul a gyakorlatban, ha egy meglévő fűtési rendszerrel történt kazáncsere, hogy az új kondenzációs készülék nem hozta az elvárt megtakarításokat.

Ennek oka, hogy magasabb vízhőfokhoz lettek méretezve a radiátorok, ami már az alacsonyabb, 50-60 °C vízhőmérséklethez nem lesz megfelelő, így nem tud a készülék kondenzációs üzemben dolgozni. Túlméretezés problémája, hogy a kazán csak ritkán kapcsol be, mivel a szükségesnél magasabb teljesítményen üzemel, a fűtővizet hamar túlmelegíti és pár perc után lekapcsol. A radiátor hőfoka a forró és a hideg között váltakozik, szemben az ideális, közepes hőmérsékletű, folyamatos üzemmel.

Megfelelő teljesítményű és szabályzású rendszer esetén a hőtermelő berendezés folyamatosan dolgozik, a radiátorokba mindig a megfelelő hőmérsékletű víz jut, feltéve, hogy azok is jól lettek méretezve.

Nincs tartalék

Nagyon sok a rossz állapotban lévő készülék, ami nem volt karbantartva. Hideg időben, amikor nagyobb teljesítményen, többet kell a készüléknek dolgozni, már nem fognak megfelelően működni. Magasabb külső hőmérsékletnél értelemszerűen kevesebbet kellett működtetni a gázkazánokat, így elsikkadtak az esetleges problémák.

Nagyon sok készülék van, és a szezon idején nincs szerelő, az alkatrész ellátás nem megfelelő, akár több hetet is kell várni az elromlott alkatrészre, a tulajdonosok pedig kétségbeesnek, nem tudják, hogy mi a teendő. Néhány lakásnál már a tervezéskor beépítettek segédfűtő rendszereket, ám az esetek többségében ilyen berendezést nem alakítottak ki. Ha az üzletek zárva tartanak hétvégén, még hősugárzót, olajradiátorokat is elég nehéz beszerezni. Érdemes otthon legalább hősugárzót tartani, mert a fagyveszélyjel is számolni kell ilyenkor.

Címlapkép: Getty Images