Nyugi, már látni az esőzés végét: eddig kell kibírni

Holnap egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, de a szél is megerősödik.

Csütörtökön napközben egyre többfelé felszakadozik, gomolyosodik a felhőzet, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Északkeleten több helyen, másutt helyenként alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható - derült ki az OMSZ előrejelzéséből.

Pénteken is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, de északkeleten lehetnek erősen felhős időszakok is. Főként a Dunától keletre alakulhat ki szórványosan záporeső. Az északnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható.

Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, főként keleten lehet helyenként zápor. Néhol megélénkül az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.

Vasárnap az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. Szórványosan várható zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között valószínű.