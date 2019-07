Nyelvvizsgáznál? Nem olcsó mulatság: ennyi az ára

Felsőfokú (C1-es) nyelvvizsgák árait szedte össze az Eduline.

TELC

A felsőfokú szóbeli 22 ezer forintba, az írásbeli 23 ezer forintba kerül. Az összevont nyelvvizsgáért 34 ezer forintot kell fizetni.



ECL



A C1-es komplex nyelvvizsga ára 29 ezer forint. Ha külön-külön szóbeliznétek és írásbeliznétek, akkor 17 500-17 500 forinttal kell számolnotok.



ELTE Origó



Felsőfokon 14 500, 16 500, illetve 31 ezer forintot kérnek a szóbeli, az írásbeli, illetve a komplex vizsgáért.



Euroexam



A komplex C1-es vizsga ára 35 500 forint. A szóbeliért 23 500, az írásbeliért pedig 24 500 forintot kérnek el.



BME



A felsőfokú általános szóbeli 16 500 forintba kerül, az írásbeliért 19 500 forintot kell fizetni, a komplex vizsga pedig 32 ezer forint.



iTolc



Ezen az online nyelvvizsgán a felsőfokú szóbeli és írásbeli is 23 500 forintba kerül külön-külön. Az összevont vizsgáért 35 ezer forintot kell fizetni.



iXam



Szintén egy számítógépes nyelvvizsga, ahol felsőfokon 22 ezer, 22 ezer, illetve 32 ezer forintot kérnek el a szóbeli, az írásbeli, valamint a komplex vizsgáért.



LanguageCert



A C1-es komplex vizsga ára 34 400 forint. Ha pedig külön teljesítenétek a vizsgarészeket, akkor a szóbelire és az írásbelire is 21 900-21 900 forintot kell félretennetek.



Corvinus Nyelvvizsgaközpont



A Corvinus általános felsőfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részéért is 19 500 forintot kérnek el. Ha pedig összevont nyelvvizsgát tesztek, akkor 32 ezer forintot kell fizetnetek.



DExam



A Debreceni Egyetem nyelvvizsgaközpontjában a szóbeli 14 ezer forintba kerül, az írásbeliért 16 500 forintot kérnek el, a komplex vizsga pedig 29 ezer forintos kiadást jelent.



Társalkodó



A Kodolányi János Egyetem nyelvvizsgáján a szóbeli és írásbeli vizsga egységesen 15 000 forintba kerül, a komplex nyelvvizsgáért pedig 26 000 forintot kell fizetni.



Pannon Nyelvvizsga



A C1-es szóbeli 12 000, az írásbeli 16 000, a komplex vizsga pedig 28 000 forintba kerül.