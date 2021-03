Nyelvtanulás 2021-ben: sosem volt ilyen könnyű és mégis ennyire nehéz

Legyen szó munkáról, ünneplésről, tanulásról, a legbiztonságosabb környezetet jelenleg a saját otthonunk biztosítja. Szerencsére a nyelvtanulók egyre több online lehetőség közül választhatnak, de nem egyszerű megtalálni azt a módszert, amivel hosszú ideig fenntartható a motiváció és van olyan élvezetes, hogy kárpótolja a személyes jelenlétet. A LeveltyBooks angol nyelvtanulási módszer vezetői több mint 300 angolul tanuló felnőtt véleményét kérdezték meg arról, hogyan tekintenek az online nyelvoktatásra és miként segíti vagy nehezíti tanulásukat az otthon töltött idő.

Ez a fő motiváció 2021-ben

Az örök fontosságú munka most is dobogós helyen végzett, de annyira vágyunk már kiszabadulni a megszorítások kötelékéből, hogy most az utazás és az általános magabiztos nyelvhasználat nagyobb motivációt jelent a tanulók számára. Idén a legfontosabbnak azt tartják a nyelvtanulók, hogy magabiztosabbnak érezhessék magukat az élet minden területén (a megkérdezettek 57%-a gondolja így), 45%-uk szerint a jövőbeli utazásokhoz lesz rá szükség és 28,5 %-uk mondta azt, hogy a jobb munka megszerzése miatt szeretne tanulni angolul. Az aktuális munka megtartása érdekében sokkal kevesebben fejlesztenék nyelvtudásukat, a válaszadók csupán 9,6%-át motiválja.

Sajnos ma is sokakat frusztrál, ha angol nyelven kell a munkahelyükön vagy egy állásinterjún megszólalniuk, főleg online, ahol még fontosabb szerepe van az egyértelmű és érthető kommunikációnak. Sokan ezen frusztráció legyőzése végett tanulnak angolt. A kutatás azonban rávilágít arra, hogy a lezárások során a nyelvtanulás, mint új hobbi, új szórakozási forma jelent meg, ahol nem csak a kitűzött cél, de az odavezető út is számít

- mondta Gönczy Edit, a LeveltyBooks módszerének kitalálója és alapítója.

Ezek viszik el az időt céljaink eléréstől

Bár a kutatásban résztvevők háromnegyede szerint fontos lenne, hogy megfelelő időt szánjunk a nyelvtanulásra a lezárások idején is, 57%-uk azt mondta, hogy egyszerűen nem marad elég ideje a nyelvtanulásra. Ennek pedig elsődleges oka a kérdőív szerint, hogy nehezen tudjuk otthon megtartani a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.

Sajnos a pandémia sokak motivációjára is negatív hatással van, ugyanis a megkérdezettek 33,9%-a mondta azt, hogy a korlátozások teljesen elvették a vitalitásukat, 21,4%-uk pedig úgy gondolja, hogy az a legnagyobb probléma, hogy a jelen helyzetben nincs lehetőségük kifizetni a tanfolyam költségeit, melyre a legtöbben maximum havi 10 000 Ft-ot szeretnének költeni.

Ilyennek látjuk a tökéletes online nyelvi képzést



A nyelvtanulás végeláthatatlan folyamattá válhat, ha az ember nem a neki való módszert alkalmazza. A kutatás során a tanulók 62,5%-a szerint az a legfontosabb, hogy a tananyag kisebb egységekben is tanulható legyen, de a segítségével mégis álljon össze a kép a fejükben. 53,8%-uk mondta azt, hogy nem szeretnék kényszernek érezni a tanulást és 46,5%-uk válaszolta azt, hogy az ideális nyelvoktatásnak olyan izgalmasnak kell lennie, mint egy jó könyvnek vagy egy sorozatnak.

A magyar fejlesztésű LeveltyBooks módszertana pontosan erre a három igényre ad választ, izgalmas regényeket kínál online, angolul. A fejezetekhez nyelvtani magyarázatok, feladatok, hanganyag és szószedet tartozik, mellyel a tanuló angolja észrevétlenül okosabb és kifinomultabb lesz.

A regény fejezetei hetente adagolva jutnak el a tanulóhoz, ami folyamatosan fenntartja a motivációt, mint egy jó sorozat. Elsősorban a tanuló erősségeire épít, de a leckékben megtalálható minden, ami a pontos tudás megszerzéséhez kell. Alapvetően a tanuló nem magára a tanulásra koncentrál, hanem a sztorira, és a tudás automatikusan beépül

- mondta Szabó Kisanna a LeveltyBooks alapítója és a regények írója.



A legújabb könyv, az "Under the Weather" a munka világában zajlik - századunk utolsó éveiben. A főszereplő az Időjárási Hatóság szakértője, feladata az éves időjárási terv megvalósítása. A tanuló hasznos kifejezésekkel találkozik a munka világából, lépésről lépésre beépíti az igeidőket az aktív tudásába, és érezhető fejlődést fog tapasztalni a nyelvhasználatában.

