Nyakunkon a klímakatasztrófa: már csak ez segíthet?

Európa-szerte nő az olyan kezdeményezések száma, amelyek helyi élelmiszer rendszerek létrehozására alakultak: a résztvevők vetőmagokat cserélnek, javítják a talaj egészségét, támogatják a helyi termelést és élelmiszer hálózatokat alakítanak ki. Az önkormányzatoknak nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy ez a fajta agroökológiai szemlélet a jelenleginél szélesebb körben elterjedjen - számol be a HelloVidék.

Az agroökológia, mint társadalmi és politikai mozgalom azt célozza, hogy az emberek, közösségek és a társadalmak miképpen tudnak hozzájárulni egy fenntartható, tisztességes élelmiszer modell kiépítéséhez azon keresztül, hogy mit vásárolnak, de azáltal is, hogy miképpen szerzik be az élelmet illetve annak elosztását miképpen szervezik meg. Az agroökológia nemzetközi mozgalom, amiben számos önkormányzat vesz részt a világ minden táján a legkisebbektől a legnagyobbakig.

Ahhoz, hogy a jelenlegi élelmiszer-ellátó rendszerünkről áttérjünk az agroökológiai megközelítésre, ahhoz európai, országos és helyi szinten is változtatni kell. Egy kistelepülésen meghatározó lehet a falut irányító polgármester személye és a képviselő-testület is. Kedvező helyzetben van e tekintetben a Pest megyei Kóspallag, a falu októberben megválasztott új polgármestere az ELTE humánökológia, valamint a BCE regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakán is tanult. Arról nem is beszélve, hogy van mire építenie, hiszen a település korábban is fogékony volt az efféle szemléletre.

Címlapkép: Getty Images