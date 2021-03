Normalife vélemények: A Normalife átverés vagy csodaszer? Normalife gyógyszertárban miért nem kapható?

Normalife gyógyszertárban miért nem kapható? Normalife gyógyszertár infók: a Normalife átverés, nem pedig igazi gyógyszert, ezt a Normalife vélemények is alátámasztják!

Évről évre felüti a fejét egy új csodaszer, amit gyanús módon nem lehet gyógyszertárakban kapni, csak az internetről megrendelni. Ezek a gyógyszerek számtalan esetben a tökéletes egyészséggel és a hosszú élet titkával kecsegtetnek, amelyeket teljesen természetes - ám valójában tisztázatlan összetételű - hatóanyagoknak tulajdonítanak. Ilyen gyógyszer például a Normalife, ami nem, hogy megszünteti a magas vérnyomás okát, még káros hatással is lehet egészségünkre. Cikkünkben eláruljuk, hogy mi a Normalife, milyen "természetes" összetevőkből áll a Normalife, illetve Normalife gyógyszertárban miért nem kapható?

Mit ígérnek a csodaszerek?

A legtöbb internetes csodaszeres átverés ugyanazokon a lélektani alapokon nyugszik: itt egy kapszula, ami teljes mértékben természetes összetevőkből áll, tehát nem árthat senkinek, ellenben cserébe rövid időn belül meggyógyulunk, akármilyen súlyos betegségről is legyen szó. A csodaszer megmenti, sőt, meghosszabbítja életünket, felszámolja a betegség kiváltó okát, ráadásul gyorsan hat, így nem kell elviselnünk a kellemetlen gyógyulási folyamatokat - mindezt rendeljük meg megengedhető áron az internetről.

A magas vérnyomás veszélyei

Magyarországon a magas vérnyomás a felnőtt és időskorú lakosság jelentős részére jellemző probléma. Ennek számos kiváltó oka lehet: ilyen az egészségtelen életmód, a mozgásszegény ülőmunka, az elhízás és a sok stressz is. A magas vérnyomás kialakulása veszélyes, hiszen velejárója lehet a szívinfarktus, az ödéma vagy a stroke is. A magas vérnyomás sok esetben a cukorbetegség egyik következménye, ami szintén nagyon gyakori Magyarországon, ennek következményeképp a magas vérnyomás sok esetben végződik bénulással vagy halállal.

Mindenki fél a súlyos betegségektől, főleg, ha már többször is problémát okozott a magas vérnyomás: mindenki szeretné, hogy elmúljanak a problémát kiváltó okok és biztonságban élhessük hétköznapjainkat egy váratlan stroke-tól vagy szívrohamtól való rettegés nélkül - éppen ezért van ma is nagy kereslet az olyan mindent megígérő csodaszerekre, mint például a Normalife.

Mi a Normalife?

A normalife egy interneten keresztül beszerezhető, természetes hatóanyagokkal reklámozott vérnyomáscsökkentő gyógyszer, ami állítólag normál szintre visszaállítja a vérnyomást, illetve a probléma a gyógyszerkúra szedése után sem fog újra jelentkezni. A Normalife azt ígéri, a gyógyszer nem csak a magas vérnyomást szünteti meg, hanem a kövérséget, az érelmeszesedést és a stresszt is: soha többé nem kell félnünk az agyvérzéstől vagy az infarktustól.

A Normalife ígéretei szerint, ha elkezdjük szedni ezt a gyógyszert, minden magas vérnyomással járó tünetnek búcsút inthetünk: nincs több fejfájás, izzadás, fáradtság vagy levertség, az életünk teljesen normális lesz - feltéve, ha az alkoholfogyasztásról és a dohányzásról lemondunk, ugyanis a káros szenvedélyek minden esetben rontják vérnyomásproblémáinkat. Ezeket a sorokat olvasva biztosan megfogalmazódik bennünk a gondolat: "túl szép, hogy igaz legyen". A Normalife átverés, semmi más, ugyanis a Normalife nem igazi gyógyszer - és egy igazi gyógyszer sem szüntetné meg a magas vérnyomást ilyen könnyűszerrel.

Normalife vélemények

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) óva inti a magyar érdeklődőket attól, hogy megvásárolják a Normalife nevű vérnyomáscsökkentőt. Az OGYÉI továbbá felhívja a figyelmet a Normalife és más hamis gyógyszerek internetes megvásárlásának veszélyeire: a Normalife ellenőrizetlen, hivatalosan nem engedélyezett gyógyszer, aminek a beszedésével veszélyeztethetjük egészségünket is! Az interneten fellelhető Normalife vélemények ellentmondásosak lehetnek: vannak, akikre semmilyen hatással sincs a Normalife, vagy placebo hatás kifejtésével okozhat átmenetileg jobb közérzetet, ám egyes esetekben rosszulléthez és egészségkárosodáshoz is vezethet, ha valamilyen be nem vizsgált hatóanyagra rosszul reagál szervezetünk.

Természetesen internetes Normalife vélemények alapján - még ha az adott oldalon első látásra úgy is tűnik, hogy nagy a Normalife rajongótábora - nem szabad semmilyen gyógyszertárban vagy bio boltokban nem kapható "gyógyszert" megvenni. Ha látjuk, hogy egyik rokonunk vagy ismerősünk Normalife vagy hasonló, gyanús gyógyszert szed vagy vásárol internetről, esetleg utazó ügynöktől, mindenképpen hívjuk fel a figyelmét a készítmény szedésének veszélyeire.

A Normalife összetevői

A Normalife természetes összetevőkkel reklámozza magát, hogy bizalmat keltsen a fogyasztókban, hiszen rengetegen úgy állnak hozzá, hogy "ha nincs benne vegyszer, nem árt". Ilyen alapon sem lehet beszedni ellenőrizetlen készítményeket, hiszen a "különleges összetevők" és természetes hatóanyagok sokkal több kárt okozhatnak, mint a bevizsgált, vényre kapható vérnyomáscsökkentő gyógyszerek.

A Normalife természetes összetevői közt feltüntetik a vadgesztenye kivonatot, mint értágító szert, a méhpempőt (bioaktív szerves vegyületek címmel) és az orbáncfüvet, aminek annyi gyógyhatást tulajdonítanak, hogy fel sem tudjuk őket sorolni (érdekesség, hogy a középkorban még ördögűzésre is használták). A Normalife mindemellett tartalmaz még maral gyökeret, ginko biloba kivonatot, vörösfenyő kérget és fehér fűz kivonatot is.

A Normalife szedése

A Normalife állítólag napi egy tabletta beszedésével meggyógyítja a magas vérnyomást és megszabadít annak összes mellékhatásától: természetesen addig kellene szedni, amíg a dobozzal el nem fogy. A Normalife szedése mindemellett - a forgalmazó szerint - abszurd módon megszünteti az elhízást, gyógyítja a visszereket és még a migrént is megszünteti.

A Normalife szedése még egy okból kifolyólag kockázatos: sokan nem hisznek a hivatalos gyógyszerek hatóerejében, vagy rossz tapasztalataik miatt fordulnak inkább a természetes csodaszerek irányába. A szakorvos által kiállított gyógyszerek szedésének idő előtti abbahagyása ugyanolyan veszélyes, mint a csodaszerek beszedése - éppen ezért orvos által előírt gyógyszeres kúrát semmilyen körülmények között se hagyjunk abba, ne cseréljük le gyógyszereinket Normalife tablettára vagy más, a gyógyszertárak polcain nem beszerezhető termékekre!

Jelentsük a gyanús gyógyszereket!

Az OGYÉI felszólít mindenkit arra, hogy amennyiben bármilyen gyanús eredetű csodaszert, gyógyhatású természetes készítményt vagy a krónikus betegségek gyógyítását szolgáló tablettákat fedez fel, mindenképpen jelentse azt a hatóságoknak. Számtalan gyógyszerkészítő a súlyos betegségektől és a haláltól való félelmet használja fel marketingstratégiaként, beváltatatlan egészségügyi ígéretekkel csábítva magához a vásárlókat, akik mindenáron gyógyulni szeretnének.

Az egészséges életmód a csodaszer, nem a Normalife

Számtalan magas vérnyomást és más egészségügyi problémát kiváltó tényezőt mi magunk is képesek vagyunk befolyásolni. Sem a Normalife, sem semmilyen más csodaszer nem képes úgy hatni egészségünkre, mint a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás (még ha csak sétálunk is), a stresszes helyzetek kerülése és a káros szenvedélyekről való lemondás.

Címlapkép: Getty Images