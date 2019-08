Nincs rezsi az ország első felújított aktívházában

Intelligens családi ház született Pécsett, amelyről első ránézésre nem is mondanánk meg, hogy az ország első, komplex szimulációs kísérlete. Az 1974-ben épült pécsi ház a felújítását követően pluszenergiássá vált, és ezáltal lett az ország első felújított aktívháza - írja a HelloVidék.

A fenntarthatóság az alappillére annak az okos háznak, amely megkapta az Active House Award díjat is a dániai Bornholm szigetén. Az ország első aktívháza pozitív energiamérleggel rendelkezik, tehát több energiát termel, mint használ. A HelloVidék ifj. Prof. Dr. Kistelegdi Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem Energia Design Tervező és Kutatócsoport vezetőjét kérdezte a titok nyitjáról.

Egy olyan házat kell elképzelni, ami több energiát termel, mint használ, ami azért is érdekes, mert egy teljeskörű átalakítás és felújításról van szó, ami valljuk be, hogy mindig nehezebb, mint az új építés. Összesen három dolgot veszünk elsősorban figyelembe, ezek az energia, a környezet és a komfort. Az egyik legfontosabb szempont a tervezés során, hogy érezzük jól magunkat az épületben. Ebben a házban egyszerűen jó élni, mert kitűnő a hőkomfort, a természetes megvilágítás, a fényjáték egy szolár kürtő szellőztető és bevilágító által, valamint a felületek és anyagok minősége. Én multikomfortnak hívom, mert az otthonomhoz hozzátartozik számomra a hőkomfort és a vizuális komfort, mely szerves része a szépség is, ami fizikailag és látványban is megjelenik

- mesélte ifj. Prof. Dr. Kistelegdi Istvánt.