Nem egy tehén ára: így szerezz olcsó, szuper jelmezt a gyereknek 2021-ben farsangra

Január óta jól fogynak a használt jelmezek, február első hét napjában ezernél is többet adtak belőlük. Az idén eladott maskarák háromnegyede teljesen új, a gyerekméretű kosztümökből pedig tízszer annyi fogyott, mint a felnőtteknek szánt termékből, ami azt jelzi, hogy ha farsangot nem is tartanak minden óvodában, bölcsődében vagy iskolában, a családok akár otthon is igyekeznek pótolni az élményt.

A Vatera online piacterén év elején hagyományosan népszerűek a jelmezek, és ezt a jelenlegi karanténhelyzet is csak kis mértékben befolyásolta: idén januárban és február első két hetében jelentős forgalmat bonyolított a jelmezek alkategóriája.

Tavaly januárhoz képest - a járvány előtt - mindössze 16 százalékkal volt kisebb a gyermekjelmezek forgalma a jelenlegi hatályos korlátozások ellenére is. Egyedül a felnőtteknek szánt, az ő méretükben készült jelmezeket érintette erősebben a karanténhelyzet, ezeknek a kosztümök és álarcok forgalma a felére csökkent. A járványhelyzet összességében növelte a Vatera forgalmát, a tavalyi év elejéhez képest 21 százalékkal nagyobb az online piactér forgalma.

2021-ben ezekre a jelmezeket keresték a legtöbben a Vaterán:

1. Mancs őrjárat

2. unikornis

3. rendőr

4. Katicabogár és Fekete Macska kalandjai (Miraculous)

5. cica

6. Jégvarázs (Frozen)

7. Vasember

8. Harry Potter

9. Pókember

10. Ninja

Egy jelmezvásárló átlagosan bruttó 3600 forintot költött a farsangi maskara beszerzésére, háromnegyedük új, bontatlan terméket vásárolt, és csupán a felhasználók negyede választott használt terméket. A legtöbb jelmezrendelés Budapestről és Pest megyéből érkezett, a második helyre Fejér megye jut a vásárlások száma alapján, a bronzérmen pedig három megye osztozhat: Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Győr-Moson-Sopron.

