Nem csak finom, hasznos is: 10 ok, amiért eztán marékszám fogod enni a cseresznyét

Az "istenek eledele" - így nevezték a cseresznyét az ókorban. A legenda szerint a gazdag lakomáiról híres Lucullus hadvezér annyira megszerette a lédús, ropogós gyümölcsöt, hogy perzsa hadjárata alatt még a csatákba is vitt belőle, majd Rómába visszatérve is hozott magával a termesztéshez. Napjainkra már közel 1000 fajta cseresznye létezik szerte a világban, különböző színnel, mérettel, ízzel. Ami azonban mindegyik fajtájú cseresznyére igaz, hogy érdemes belőle minél többet enni, pláne most, amikor indul a szezon!

Nyári hőségben igazi szomjoltó

A cseresznye 78-82%-a víz, ezért az egyik legjobb szomjoltó a nyári hőségben. De vigyázzunk, az édesebb fajták szénhidráttartalma magas lehet!

Fokozza a szervezet védekezőképességét

A cseresznyében az A-, a B1-, a B2-, a B6- és a C-vitaminból van jelentős mennyiség, ezáltal erősíti az immunrendszert, ellenállóbbá teszi a szervezetet, és gyulladásgátló, fájdalomcsillapító hatása is van.

Súlyos betegségeket előzhetünk meg vele

Antioxidáns-tartalmának köszönhetően a cseresznye csökkenti a szív- és érrendszeri-, valamint a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát, és hatékony lehet az érelmeszesedés ellen is.

Felveszi a harcot az öregedéssel

A cseresznyében található bioflavonoidok elbontják a kötőszövetet károsító enzimeket, így lassítják az öregedést, segítik megóvni a bőr feszességét, üdeségét.

Segít, ha nem alszunk jól

A magas melatonin (alvási ciklust irányító hormon) tartalma miatt a cseresznye rendszeres fogyasztása hatékony az álmatlanság ellen és elősegítheti a pihentető alvást.

Edzés után is jól jöhet

A cseresznyében található kálium biztosítja az izmok zavartalan működését, segít megelőzni az izomgörcsöket, és csökkenti az edzés, rendszeres sportolás utáni izomfájdalmat. Emellett ízületi megbetegedések megelőzésére és a reuma enyhítésére is hatásos.

Természetes hormonszabályozó

Rendszeres cseresznyefogyasztással pozitív irányba módosíthatjuk testünk hormontermelését, és helyreállíthatjuk hormonegyensúlyát.

A magja és a szára is felhasználható

A cseresznyeszárból tisztító, vízhajtó, méregtelenítő tea készíthető, amely a tüdő, valamint a gyomor számára jótékony hatású, míg magja összetörve fogyasztható és a szívizomzatot erősíti.

Egyszerűen boldoggá tesz!

A cseresznye vitamin- és nyomelemtartalmának hála természetes módon növeli az energiaszintünket és fokozza jóközérzetünket, javítja hangulatunkat.

A gyerekek is imádják!

A cseresznye játékos és mókás, hiszen a maggal célba lövés igazi fiús játék, míg a lányok számára kihagyhatatlan a cseresznyefülbevalók próbálgatása! Szóval, ha a gyerekeket szeretnénk rávenni a gyümölcsfogyasztásra, akkor is a cseresznye az egyik legjobb választás!

Azt, hogy a zöldségek, gyümölcsök fogyasztására egészségünk megőrzéséhez szükségünk van, világszerte egyre több kutatás bizonyítja. A WHO szerint naponta legalább 400 grammot kellene fogyasztanunk belőlük fejenként. Magyarországon átlagosan 260 grammot eszünk zöldségből és gyümölcsből, ami elég rossznak számít az uniós országok között. A gyermekes családok és a fiatalok között ez a mennyiség még kisebb, ami különösen aggasztó.

Az Európai Friss Kalandok program, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Európai Unió együttműködésében valósul meg, ezen szeretne változtatni. Ennek érdekében igyekszik megismertetni a gyermekeket, a fiatalokat a zöldségek, gyümölcsök "szuper erejével", jótékony hatásaival, a szülőknek pedig konkrét tippekkel, gyakorlati tanácsokkal és Wolf András séf izgalmas receptjeivel nyújt támogatást.