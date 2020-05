Nem csak a diákok vizsgázhatnak: így a felnőttek is befejezhetik az iskoláikat

A felnőttképzésben is enyhültek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások, így lehetőség nyílik kontaktórák megtartására, és modulzáró, valamint szakmai vizsgák megszervezésére is. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára a változással kapcsolatban elmondta: "A felnőttképzésben a vizsgáztatás újraindításának a lehetősége is segítséget nyújthat abban, hogy hazánk gazdasága visszaerősödjön, és újra legalább olyan teljesítményre legyen képes, mint a járvány előtti évtizedben" - fejtette ki a miniszterhelyettes, hozzátéve, hogy az egészség és az élet védelme természetesen továbbra is elsődleges szempont, hiszen a vírus még mindig jelen van az országban.

A felnőttképzés szabályainak módosulásáról szóló rendelet ennek megfelelően kitér arra is, hogy a járványügyi szabályokat továbbra is be kell tartani, és ezért az órák esetében a képzés szervezője, a számonkérések alkalmával pedig a vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felel.

A felnőttképzésben egyelőre nem vehetnek részt a 65. életévüket betöltött oktatók, de a képzés abban az esetben is megszervezhető és befejezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Ha azonban a felsorolt szabályok vagy dokumentumok eleve lehetővé teszik egy képzés esetében a távoktatást, távolléti vagy digitális oktatást, akkor a modulzáró vizsga kizárólag akként szervezhető meg.

A rendelet emellett kitér arra is, hogy a vizsgaszervezőnek vizsgacsoportonként legalább húsz nappal az első vizsgaesemény előtt be kell jelentenie a vizsgát a felnőttképzési államigazgatási szervnek az elektronikus vizsgarendszerben.