Nehéz volt az idei év? Erre számíthatunk 2021-ben

Az év harmadik negyedétől várakozásaink ellenére újabb hulláma kezdődött a koronavírus-járványnak. Ez ismét megváltoztatta korábbi - egyébként is bizonytalanul számított - előrejelzéseinket. A válság emelkedő trendje újra csökkenni kezd, ezzel a w alakú változás rajzolódik ki és eltolódik a 2019 évi teljesítmény elérése további egy évvel. Remélhetőleg 2021 tavaszától nem kezdődik majd újabb visszaesés a járvány ismételt rohamával. Mindenképpen igaz lesz az a már általános vélemény, hogy nem lesz a korábbihoz hasonló sem a gazdaság, sem a társadalom. Fokozottan előtérbe kerül majd az informatika, a robotizáció és változnak a foglalkoztatás eddig általános, megszokott formái is. Most úgy tűnik, hogy kedvező esetben a magyar gazdaság összesített teljesítménye 2021 végére tér majd vissza a 2019 évi szintjére.

A gazdaságelemző intézetek, nemzetközi gazdasági szervezetek előrejelzései egyre pesszimistábbak. A Nemzetközi Valutaalap októberben ez évre 4,4%-os visszaesést prognosztizált. A fejlett gazdaságokban a bruttó hazai termék 5,8-os csökkenését, míg a feltörekvő és fejlődő országokban 3,3%-os zsugorodását feltételezik. A gazdaság az USA-ban 4,3%-kal, Japánban 5,3%-kal, Nagy-Britanniában 9,8%-kal, Kanadában 7,1%-kal zsugorodik. Az IMF szerint a jövő évben a globális gazdaság 5,2%-kal bővülhet, de a két év átlagában gyakorlatilag stagnálással számol, és feltételezi, hogy a világgazdaság 2022-ben érheti el a korábban 2020-ra prognosztizált 2,9%-os fejlődési ütemet. Az EU gazdasági visszaesése a prognózisuk szerint 2020-ban 7,1%-os lesz, míg az eurózónára 8,3%-os zsugorodással számolnak. 2021-re azonban az EU egészére már 5,2%-os bővülést feltételeznek. Ez évben a német gazdaság teljesítménye 6%-kal, a francia 9,8%-kal, az olasz 10,6%-kal, a spanyol pedig 12,8%-kal csökken. A prognózisok 2022-re becsülik a világgazdaságnak a járvány előtt nyújtott teljesítményszintjének elérését.

A magyar gazdaság teljesítménye a III. negyedévben az egy évvel korábbihoz viszonyítva 4,6%-kal csökkent, azonban az előző negyedévhez képest 11,3%-kal nőtt. A GDP előző év azonos időszakához mért visszaesést legnagyobb mértékben az információ, kommunikáció, illetve a pénzügyi szolgáltatások növekedése mérsékelte. A válság második hulláma következtében a gazdasági visszaesés és a kilábalás "w" alakú lesz. 2020-ban éves szinten várhatóan 7-8%-os a visszaesés, és 2021-ben is csak alacsony lehet a GDP növekedése.

Megindult ugyan a járvány okozta válságból a kilábalás, így az előző negyedévhez képest a legtöbb nemzetgazdasági ág teljesítménye bővült, de megérkezett a járvány második hulláma.

Az ipari termelés 2020. január-szeptember időszakban 9,2%-kal esett vissza az előző évhez viszonyítva. Az összes ipari értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 9,5, és a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 6,6%-kal volt alacsonyabb, mint az előző évben. Szeptemberben az ipari termelés három régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb mértékben, 8,0%-kal Budapesten. Az ipar belföldi értékesítése nemváltozott, a feldolgozóiparé 1,3%-kal csökkent. Az iparon belül 97%-ot képviselő feldolgozóipar termelése 3,3%-kal nőtt, míg a kis súlyú bányászaté 26%-kal esett vissza. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 0,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A negyedik negyedévben várható újabb gazdasági visszaesés következtében az ipari termelés visszaesése 2020-ban elérheti a 11-12%ot is.

