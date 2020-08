Ne fizess a szakiknak: ezekkel a filléres trükkökkel magad is elháríthatod a dugulást

Rengeteg magyar életét keserítik meg a dugulások, a biztosítók is jelentős összegeket fizetnek ki a vezetékek károsodása, dugulása miatt. Alább mutatunk pár házi praktikát, amivel megszabadulhatsz a dugulástól, és nem kell drágán szakembert hívnod.

A biztosítóknál az egyik leggyakoribb káresetnek számít a víz-, csatorna-, fűtés-, hűtés- és egyéb vezetékek törése vagy dugulása. Idén április végéig például a Generali biztosító több mint 200 millió forintot fizetett ki ezek miatt. A magyar vezetékrendszerek ráadásul egyre problémásabbak, legalábbis a Groupama biztosító adatai szerint míg 2017-ben még átlagosan több mint 50 000 forintot fizetett ki a biztosító vízkárok kapcsán, 2019-ben már 60 000 forintot meghaladó összegre rúgott a kifizetések éves átlagösszege.

Nem csak a biztosítóknak jelentenek nagy kiadásokat a dugulások, a lakosság is kemény pénzeket fizet: hiszen, ha makacs akadály keletkezik a csatornában, ahhoz szakember segítsége is kellhet. Ők pedig nem dolgoznak olcsón, a munkadíjon felül a kiszállásért is fizetni kell. Így egy eldugult mosogató felszabadítása akár 10-15 ezer forintba is kerülhet. Alább mutatunk pár házi praktikát, amivel mentheted a menthetőt, feloldhatod a dugulást a mosogatóban.

Filléres csodaszerek a duguláselhárító helyett

Bizonyára mindenki tudja, hogy mi keletkezik az ecet és a szódabikarbóna keverékéből: a kísérlet a kémia órák visszatérő eleme. De messze nem csak erre jó a keverék: kiváló például lefolyótisztításra is, mivel lebontja a zsírsavakat - a dugulások jellemzpen ezekből alakulnak ki a mosogatóban. Önts két evőkanál szódabikarbónát és ugyanennyi ecetet az elsugult lefolyóba, majd helyezd be a dugót és várj 5-10 percet, eztán pedig forró vízzel öblítsd le. Mindezt addig ismételd meg, ameddig teljesen ki nem tisztul a lefolyó.

A dugulások megelőzése érdekében érdemes néha egy kis kávézaccot szórni a lefolyóba. A kávé savas, lebontja a zsírt, és a darabos őrlemény hatékonyan tisztítja a csatorna falát is.

Érdemes előre gondolkodni, megelőzni a bajt: erre jó lehet az élesztő is. Önts két csomag száraz élesztőt és egy csipet sót a lefolyóba, majd önts rá forró vizet. Ezt követően várj fél órát, majd újból öblítsd le az egészet forró vízzel. Ezzel a módszerrel feloldódnak a makacs szennyeződések, és a felgyülemlett haj sem fogja eldugítani a lefolyót.

Címlapkép: Getty Images