Nagy az érdeklődés a Lakás 2019 Kiállításon, megtelt a Hungexpo

Vasárnap 17 óráig tart a Lakás 2019 Kiállítás. A szervezők tájékoztatása szerint több ezer új ingatlan, és a legfontosabb projektek várják a látogatókat a Hungexpo F pavilonjában.

Az ősz a lakásvásárlás egyik csúcsszezonja. Kimondottan izgalmas projekteket találhatunk szerte Budapesten, és a vidéki városokban is színvonalas az újlakás-kínálat. Nem véletlen, hogy egy ideje már újra a mindennapi közbeszéd része, hogy mi történik a lakáspiacon.Szakértők szerint nem érdemes késlekedni a tervezett új lakás megvásárlásával. Egyrészt azért, mert nem tűnik úgy, hogy megállna az áremelkedés: a munkaerő és az alapanyagok drágulása az új lakások végső árcédulájában is megmutatkozik.Másrészt úgy tűnik, hogy a júliustól elindult családtámogatási program, a vissza nem térítendő támogatás, a kedvezményes kölcsön, a használt lakásokra kiterjesztett és a falusi CSOK azoknak az érdeklődését is felkeltette, akik nemrég még nem is gondolkodtak lakásvásárlásban.