Most simán kizöldülhetnek a magyar városok: nincs mögötte varázslat

Pályázatonként 60 ezer eurós támogatást nyújt az EUCF (Városokkal városokért) nemzetközi szervezet azoknak az önkormányzatoknak és önkormányzati társulásoknak akik beruházási koncepciót dolgoznak ki településük fenntartható energetikai projektjeire. A pályázat az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjának részeként valósul meg, összesen 4 alkalommal lehet majd pályázatot benyújtani.

A klímatudatos energetikai tervezés egyre fontosabb helyi szinten is, azonban a tervezéshez szükséges szaktudás sokszor hiányos vagy nincs hozzá megfelelő forrás, ez pedig később gátat szabhat a megfelelő befektető felkutatásának és a projekt sikeres megvalósításának. Ezen a problémán szeretne segíteni az EU Horizont 2020 projekt keretében az EUCF (European City Facility), azaz Városokkal a városokért elnevezésű szervezet.

Ha megvan az elhatározás és a terv, akkor már csak jelentkezni kell

A pályázati lehetőség azoknak az önkormányzatoknak és önkormányzati társulásoknak szól, amelyek elkötelezettek a klímavédelem és a fenntartható energetikai megoldások iránt és rendelkeznek erre vonatkozó, előzetes tervvel, mely fókuszában az adott település fenntartható energetikai céljai állnak. A stratégia készülhet a Polgármesterek Szövetsége által kiadott SEAP (Sustainable Energy Action Plan) vagy SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) tervek alapján is. Az egyes települések akár közösen is készíthetnek pályázati anyagot, így az erőforrásaikat és tudásukat egyesítve növelhetik esélyeiket. A jelentkezés további feltételei ezen a linken érhetőek el.

Mit finanszíroz az EUCF

Megvalósíthatósági tanulmány, piackutatás, érdekcsoportok elemzése, gazdasági, pénzügyi és kockázatelemzés mind előfeltételei egy sikeres befektetési koncepció elkészítésének. Ezeknek a szakmai anyagoknak, tanulmányoknak a finanszírozásában segít a pályázat kiírója, melynek segítségével sikeresen lehet a későbbiekben befektetőt találni a projekthez. A jelen pályázat leadási határideje közeleg: október 2., azonban későbbi időpontokban is lehet majd pályázatot benyújtani: 2021. március-áprilisban és október-novemberben, valamint 2022. május-júniusban.

Az első kiírásra benyújtott pályázatok elbírálása 2020 decemberében zajlik. Azok, akik lemaradnak az éppen elérhető kiírásról vagy sikertelenül pályáznak rá, minden következő nyitott időszakban beadhatják pályázati anyagukat.

Címlapkép: Getty Images