Mindenki ilyen lakást akar most Budapesten: egy baj van csak velük, de az óriási

A koronavírus-járványt követő átmeneti sokk után visszatértek a vevők az új lakások piacára Budapesten - állítják egybehangzóan szakértők. Népszerű megoldássá vált az ingatlanok virtuális bejárása, a vevők pedig egyre inkább a közeli - egy éven belüli - átadású otthonok iránt érdeklődnek, ám e lakások kínálata rohamosan szűkül.

A koronavírus-járványt követő átmeneti sokk után visszatértek a vevők az új lakások piacára Budapesten állítják egybehangzóan a Cordia, az Otthon Centrum és az ingatlan.com szakértői. Újra kezd magára találni a fővárosi újlakáspiac a járványhelyzet okozta átmeneti sokk után. Míg március és április közepe között - a veszélyhelyzet kihirdetése nyomán - az egy évvel korábbihoz képest a felére esett az új építésű otthonok iránt érdeklődők száma a Cordia tapasztalatai szerint, addig május már a kilábalás jeleit mutatta és az év eleji szint közelébe tért vissza a vevői oldal aktivitása. Magyarország vezető lakásfejlesztője szerint az elmúlt hónapban a zöldövezeti projektek iránt érdeklődők száma már csak alig néhány százalékkal múlta alul a krízis előtti szintet, de az elmaradás a belvárosi fejlesztések esetében sem érte el a 10%-ot.

Abban, hogy a vevői érdeklődések a pesszimista forgatókönyvekhez képest kevésbé estek vissza és viszonylag rövid idő alatt a válság előtti szint közelébe értek, fontos szerepet játszottak az olyan innovatív megoldások, mint a teljes körű online lakásvásárlási megoldás bevezetése

- mondta Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója. "Az érdeklődők nagy része még most, a korlátozások feloldása után is az értékesítőkkel való virtuális találkozást részesíti előnyben az előkészítés vagy az építkezés korai szakaszában lévő épületek esetében. Az olyan helyszíneken viszont, ahol ez a távolságtartási szabályok betartásával megoldható és előre haladottabb a készültségi fok - például a Marina-parti projektek esetében -, a helyszíni, kültéri lakásbemutatókra is vállalkoznak a vevők."

Az Otthon Centrum (OC) szintén az érdeklődők számának növekedését tapasztalja, sőt a kisebb lakások iránt újra megjelent a befektetői kereslet is. Az elmúlt hetekben a kijárási korlátozások vidéki lazításával párhuzamosan - a telefonos és online megkeresések elérték korlátozások bevezetése előtti szint 98 százalékát, majd Budapest megnyitásával már 129 százalékára nőttek. Vincze Edit, a hálózat új építésű projektekre szakosodott részlegének vezetője szerint azonban most a korábbinál sokkal több érdeklődővel kell foglalkozni, míg egy ügylet létrejön, ezért az értékesítés még elmarad a korábban megszokott szinttől.

A vevőjelöltek nagyobb rugalmasságot várnak a fejlesztőktől az ár, a fizetési ütemezés és a szerződéses feltételek terén. Egyértelműen az átadás előtt álló projektek vannak előnyben, és bár az online bemutató lehetősége szinte mindenütt adott a komoly vásárlási szándékkal érkezők inkább a személyes bejárást választják

- fogalmazott Vincze Edit.

Az új lakás a sztár a piacon

Az ingatlan.com adatai is azt mutatják, hogy a lakáspiaci forgalom az egészségügyi veszélyhelyzetet követően kezd visszatérni a régi kerékvágásba, ami nagyrészt az újlakás-piac élénkülésének köszönhető. Az ingatlan.com adatai alapján a használt lakások iránti kereslet már visszakúszott a februári szint 80-90 százalékára, az új építésű ingatlanok iránti érdeklődések száma viszont időarányosan már a 2019-es szintet is meghaladja. Júniusban az eladó új lakóingatlanok iránti kereslet a márciusi mélyponthoz képest már háromszorosára nőtt az ingatlanhirdetési portálon, és időarányosan a tavaly júniusi érdeklődések számát is több mint 25 százalékkal meghaladja. "Az új lakások népszerűsége három dolognak köszönhető.

Egyrészt a megtekintéshez és bejáráshoz nem feltétlenül szükséges a személyes jelenlét, másrészt az új lakások minősége, korszerűsége, energiahatékonysága iránt nagy vonzerőt képvisel a vevők szemében, hiszen ár-érték arányban nem feltétlenül drágábbak egy-egy használt lakóingatlannál. Harmadrészt pedig országosan több száz olyan fejlesztés van átadásközeli állapotban, ahol a költözés már belátható közelségbe került, így az érdeklődők könnyebb szívvel hozzák meg a vásárlással kapcsolatos döntéseiket is" - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Balogh László szerint a lakáspiaci idei újraélénkülése nagy mértékben az újlakáspiac robbanásának köszönhető. Ennek legfőbb oka, hogy a kereslet felpörgése az új lakások piacán nem hozza rosszabb helyzetbe a vevőket, hiszen a koronavírus-járvány miatt egyre több építőipari szakember térhet haza, és az elhalasztott beruházások miatt folyamatosan növekszik az építőipar kivitelezői kapacitása. A kapacitások bővülése költségcsökkenést okozhat, ami az eladási árakban egyes projekteknél már rövid távon is megjelenhet. A friss kormányzati bejelentések a rozsdaövezeti ötszázalékos lakásáfa bevezetéséről hosszabb távon is fokozhatja a versenyhelyzetet az új építésű ingatlanok piacán. A tavaly kibővített állami támogatások és az ehhez kapcsolódó kedvező finanszírozási lehetőségek nyertesei pedig az új lakások vásárlói lehetnek.

Gyorsan csökken a kínálat

Az Otthon Centrumhoz hasonlóan a Cordiánál is azt tapasztalták, hogy a piacon legnagyobb nyertesnek az átadás közeli projektek bizonyultak, ahol már a járvány előtti szintre tért vissza a vevői oldal aktivitása. Ez utóbbi azt jelzi, hogy a vásárlók is tisztában vannak azzal, hogy nem hezitálhatnak sokáig, mert gyakorlatilag napról-napra csökken az amúgy sem bőséges kínálat. A fővárosban májusban alig 370, kész lakásból válogathattak a vevők. Noha az idei év során 8000 új otthon átadása várható az értékesítés alatt álló négy lakásosnál nagyobb társasházakban, ebből a jelentős mennyiségből csupán 2000 eladatlan a Cordia átfogó, budapesti újlakáspiaci felmérése szerint.

A kínálat szűkösségét az is jól mutatja, hogy az őszig beköltözhető otthonok 90%-a már elkelt, míg az egy éven belüli átadásúaknál ez az arány 70% fölötti. "Tény, hogy az 5%-os áfájú fejlesztések kifutásával jelentősen szűkül az újlakáspiaci kínálat, ezen a helyzeten pedig a rozsdaövezeti projektekre bevezetendő kedvezményes áfakulcs is csak később tud majd enyhíteni. Mivel a kínálat szűkös, nem reálisak az érdemi árcsökkenést valószínűsítő várakozások, vagyis annak, aki belátható időn belül szeretne új lakásba költözni, érdemes mielőbb szerződnie a kiválasztott fejlesztővel" - fogalmazott Földi Tibor.

Címlapkép: Getty Images