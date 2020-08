Mi már tudjuk, mit nézel a jövő héten: ezekről a filmekről, sorozatokról ne maradj le

Bár a mozik már egy ideje várják a közönséget, nem sokan adták mozizásra a fejüket. Valószínűleg még mindig sokan tartanak a vírustól, vagy megvárják, amíg új filmek kerülnek műsorra. Addig is, ahogy a járvány alatt is, rengetegen inkább a négy fal között néznek filmeket, sorozatokat - erre pedig lehetőséget is adnak a nagy hazai streaming szolgáltatók, folyamatosan bővülő filmkínálatukkal, izgalmas premierekkel. Összeszedtük, milyen néznivalója akad a magyaroknak a jövő héten.

Az HBO GO műsortárába ezen a héten is sok film és sorozat kerül fel, vagy folytatódnak a megkezdett sztorik. 2019-es blockbusterek és sikersorozatok is vannak a kínálatban. Mutatjuk a napi választékot.

Hétfő

Perry Mason - első évad, nyolcadik epizód

- első évad, nyolcadik epizód Hammer (2019) - krimi, thriller

Chris komoly bajban van. Egy félresikerült rablásért okolja a kábítószerkereskedő Adams. Az akció után egy hulla maradt, Adams pedig megsebesült, és bosszúért liheg. Mivel senki máshoz nem fordulhat, Chris az elidegenedett apja segítségét kéri, aki csak vonakodva vállalja, hogy kihúzza a nehéz helyzetből. Kétségbeesetten próbálják tisztázni Christ, mielőtt a dolgok még rosszabbra fordulnának. Emellett a két férfinak az apaság, a család kérdéseivel és a végzettel is meg kell küzdenie...

Kedd

Stargirl - első évad, tizenharmadik epizód



- első évad, tizenharmadik epizód Jay és Néma Bob visszavág (2001) - vígjáték, road movie

Nagy kedvencek térnek vissza, alighanem az utóbbi évtized legfurább figurái. Jay (Jason Mewes) és Néma Bob (Kevin Smith) nem találják a helyüket, miután távol kell magukat tartaniuk a híres Shop-Stop környékétől, amit az ő jelenlétük tett kultikus hellyé. Egyszercsak Brodie barátjuk (Jason Lee) újságolja, hogy Hollywoodban film készül róluk... csakhogy nem velük. Jay és Néma Bob felkerekednek, hogy visszavágjanak az Álomgyárnak, mielőtt azok lenyúlnák az életüket. A rozoga járgány alig bírja az utat, de érdekes útitársaik miatt nem unatkoznak. A világ legprofibb stopposától kapnak gyors kiképzést. Később együtt utaznak egy vidám és kifejezetten szexis ékszertolvaj-bandával. Kiszabadítják Suzanne-t, a nem túl szépséges orángutánt egy őrült állatvédő karmaiból, és végül megmentik saját megviselt renoméjukat...

Szerda

Megszálottak viadala (Killing Eve) - harmadik évad premier, 8 rész elérhető

Miközben az új életük jelentette kihívásokkal próbálnak megbirkózni, Villanelle életében felbukkan egy új mentor, aki új lehetőséget kínál számára. Villanelle számára Eve halott, valójában a romokban heverő életét próbálja egyenesbe hozni.

A harmadik feleség (2018) - dráma, történelem

Vietnam az 1800-as évek végén. A 14 éves May-t belekényszerítik egy házasságba, harmadik felesége lesz az öreg és gazdag földtulajdonosnak. May tudja, hogy akkor érezheti magát biztonságban és juthat ranghoz, ha fiúgyermeke születik. Hamarosan teherbe is esik. Ám tervét veszély fenyegeti, amikor felkelti a második felség, Xuan figyelmét. Ahogy May látja a tiltott szerelem kibontakozó tragédiáját és annak pusztító következményeit, döntenie kell: csendben marad, vagy a szabadságot választja.

Csütörtök

Összeesküvés Amerika ellen - dráma, történelmi

A hatrészes minisorozat Philip Roth elismert regényén alapul, amely az amerikai történelem egy alternatív világában játszódik, és az eseményeket egy New Jersey-i zsidó munkáscsalád szemén keresztül mutatja be. A család egyre növekvő nyugtalansággal figyeli, ahogy Charles Lindbergh, a nemzeti hőssé vált óceánrepülő pilóta és idegengyűlölő, populista politikus a második világháború idején megnyeri a választásokat. Lindbergh az Egyesült Államok elnökeként a nemzetet a fasizmus felé fordítja.

Rosszfiú a szomszédban (2019) - dráma

Katie nehezen kezelhető tinédzser. Az egyik balhéja után súlyosabb büntetést kap, házi őrizetre ítélik. Egyhangúan, unalmasan telnek a napjai, mígnem egy jóképű, fiatal férfi költözik a szomszédba. Katie teljesen beleesik Johnba, és hamarosan össze is ismerkednek egymással. A kapcsolatuk elsőre ártalmatlannak tűnik, azonban Katie-ben idővel egyre különösebb érzések kavarognak. Úgy gondolja, hogy valami nincs rendben Johnnal. Elhatározza, hogy utánajár a dolognak.

Péntek

Méltóság (Dignity) - első évad (8 rész)

A megtörtént esetet feldolgozó sorozatban a Colonia Dignidad titokzatos germán kultusz, amelyet az egykori náci katona, Paul Schaefer alapított Chilében. A központja egy kisvárosban volt, ahol évtizedeken át áldoztak az erőszak oltárán, embereket és gyerekeket kínoztak és öltek. Büntetlenül tehették mindezt, a Pinochet diktatúra védte őket. Az új kormány hatalomra kerülésével Chile végre készen áll arra, hogy véget vessen ennek az erőszakos örökségnek. A fiatal szövetségi ügyész feladata, hogy bíróság elé állítsa a szekta vezetőjét.

Durr, durr és csók (Kiss Kiss, Bang Bang, 2005) - vígjáték, krimi

Harry kisstílű tolvaj. Betör az áruházba, hogy az unokaöccsének játékot lopjon karácsonyra. Megszólal a riasztó, menekülnie kell, ő pedig végső kétségbeesésében egy színész-meghallgatáson bújik el. Mire felocsúdna, már Hollywoodban találja magát. Egy detektívet kell majd játszania, és hogy felkészüljön a szerepére, egy magándetektív gondjaira bízzák. Gay Perry persze ki nem állhatja. Elvégre ő kemény, szűkszavú, megvesztegethetetlen - és meleg. Gyűlölet ez első látásra, de még csak a kezdet: hamarosan feltűnik a színen a sikerre éhes színésznő akinek a nyomában a halál jár. Bret Halliday regényéből.

Szombat

Légió - harmadik évad (8 rész) - képregény adaptáció, sci-fi, akció

A Marvel képregényen alapuló sorozat David Haller - Xavier professzor és Gabrielle Haller fiának - története. Gyerekkora óta David egyik orvostól a másikig, egyik pszichiátriai intézetből a másikba került, azt hitték, hogy skizofréniában szenved. A harmincas éveinek elején azután találkozott a csinos és bajban lévő betegtársával, Syd Barrett-tel, és beleszeretett. Syd és Davis kénytelenek voltak szembenézni a sokkoló valósággal, a különös hangok és látomások, amiket tapasztalnak, valódiak.

Egy láthatatlan élet (2019) - dráma



Rio de Janeiro, 1950. Eurídice és Guida elválaszthatatlan testvérek, akik a konzervatív szüleikkel élnek. A zongorista tehetség Eurídice álma, hogy a bécsi Konzervatóriumban tanuljon. Mégis Guida az, aki elsőként eljut Európába, miután megszökik egy görög tengerésszel. Anélkül, hogy Eurídice tudna róla, Guida - egyedül és terhesen - visszatér Rióba. Az apjuk hazugsága miatt az évek úgy telnek, hogy mindketten a saját útjukat járják, abban a hitben, hogy egy világ választja el őket egymástól.

Addams Family: A galád család (2019) - animáció, vígjáték

Gomez és Morticia Addams New Jerseyben, egy elhagyott kastélyban élnek. Nemcsak lakájossá tették az épületet, de utódokkal is benépesítették, a hely a béke szigete, távol a civilizáció zajától. A szinte állandó köd pedig elfedi őket a kíváncsi szemek elől. A nyugalomnak azonban lőttek, amikor Margaux Needler tévés műsorvezető felfedezi a vidéket, és lakóparkot álmodik ide. Csak idő kérdése, hogy mikor robban ki a konfliktus az Addams család és az újonnan épült kertvárosi negyed lakói között.

Vasárnap

Jumanji: A következő szint (2019) - családi, kaland, akció

A régi barátokat megint beszippantja a veszélyes játék. A fantáziavilágban egy új szintre lépnek, de a felállás egészen más, mint legutóbb. Amikor Spencert beszippantja a program, a banda tagjai kötelességüknek tekintik, hogy kiszabadítsák szorult helyzetéből. A játékosoknak ezernyi nehézség közepette, ismeretlen és felfedezetlen tájakon kell teljesíteniük a különféle próbákat, a forró sivatagtól kezdve a behavazott hegyekig, ráadásul Spencer nagyapja és nyugdíjas haverja is követi őket.

Bloodshot (2019) - sci-fi, akció

A bevetésről visszatért Ray Garrison elit katonát és kedvesét meggyilkolják. Egy orvosi kísérlet keretében azonban feltámasztják Garrisont. A legújabb technológia felhasználásával nanorobotokat fecskendeznek a vérébe, melynek révén erősebb lesz, mint valaha és minden sérülésből képes azonnal felgyógyulni. Ám a cég hiába ellenőrzi a testét, a tudatát és az emlékeit nem tudja befolyásolni. Hamarosan megszökik az alkotóitól, és bosszút áll azokon, akik elárulták. Az azonos című képregény alapján.

