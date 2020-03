Mi lesz a magánóvodákkal, bölcsődékkel? A bezárás csődöt is jelenthet

A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán tájékoztatást arról, hogyan járjanak el veszélyhelyzet esetén, máig nem kaptak.

Újabb szintet lépett a járvány. A járvány első szakasza az egyedi fertőzésekkel befejeződött, a következő napokban a csoportos fertőzések szakaszába lépünk - nyomatékosította Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. Magyarországon is ugyanaz a folyamat kezdődik, amely a többi európai országban. Jelenleg a diagnosztizált fertőzöttek száma 58. Az elmúlt napokban több korlátozást is bevezettek Magyarországon a koronavírus miatt. Először veszélyhelyzetet hirdettek, majd bezártak az egyetemek, az általános és a középiskolák, és velük együtt az óvodák, a bölcsődék.

A szigorítás azonban a magánóvodákat és -bölcsődéket nem érinti.

A Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesületének oldalán elérhető adatok szerint 2300-nál is több ilyen intézmény működik ma Magyarországon. Mit tehet az a szülő, akinek gyereke ilyen intézménybe jár? Legutóbb idén januárban változott a magánbölcsődéket érintő kormányzati szabályozás: kimondták, hogy csak akkor kapják meg az 58 333 forintos állami támogatást, ha vállalják, hogy legfeljebb 71 250 forintos térítési díjat kérnek. Akkor több budapesti intézmény vezetője is azt nyilatkozta, hogy több tízezer forinttal lesz kevesebb a bevételük, a térítési díjakból ugyanis még az állami normatíva figyelembevételével is alig jönnek ki a fix költségek, mint például a gondozók garantált minimálbére, a rezsi és a napi négyszeri étkezés.

Most ezeket az intézményeket is sújtja a koronavírus, noha hivatalosan nem kell zárva lenniük, hiszen nem az állam, de nem is az önkormányzat a fenntartójuk - írja a hvg.hu. A Gyerekvédelmi törvény szerint szolgáltatást nyújtanak és a szociális ellátórendszer részei. Működésüket a kormányhivatal engedélyezheti és ellenőrizheti. Több tulajdonost és intézményvezetőt is megkerestünk, és valamennyien egyetértettek abban,

nagy a fejetlenség és a tanácstalanság.

Azt ugyanis senki sem mondta ki, hogy a koronavírusra tekintettel zárjanak be, mindenki saját hatáskörben dönt és viseli a következményeket. A tulajdonosok vállalkozók, többnyire nonprofit vállalkozás keretében vagy egyesületi, esetleg alapítványi fenntartásban üzemeltetik a családi bölcsődéket. 2017-ben ugyanis a kormány a családi napköziket egyetlen tollvonással megszüntette, és minden érintett eldönthette, hogy mit választ: napközbeni gyerekfelügyeletet állami normatíva nélkül, és továbbra is fogadhat gyerekeket 20 hetestől 14 éves korig, vagy családi bölcsőde lesz, és csak annak az évnek az augusztus 31-ig járhat oda egy gyerek, amíg be nem tölti a 3. életévét.

Papíron így lett sok új bölcsődei férőhely

- mondta egy fővárosi családi bölcsőde vezetője. 2011-ben kezdett vállalkozásba, cége, egy közhasznú nonprofit kft., több családi bölcsődét is működtet. Két helyen összesen 25 család gyerekeire vigyáznak. A bölcsődékben rajta kívül hat ember dolgozik részmunkaidőben. "Most megy a fejtörés, hogy milyen jogcímen nem megyünk be dolgozni. Fizetett szabadság? Táppénz? Ha igen, milyen kódszám alapján? Fizetés nélküli szabadság?" - sorolta. Hivatalos tájékoztatást egyszer kaptak, március 12-én, délután a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya üzent nekik a veszélyhelyzet kihirdetéséről. "Azóta semmiféle értesítést, állásfoglalást a mi szakmánk nem kapott" - mondta.

Pedig azóta bezártak az általános, a középiskolák, és az önkormányzatok sorra jelentették be, hogy a fenntartásuk alatt működő óvodák és bölcsődék sem nyitnak ki. A zuglói és a XI. kerületi önkormányzat, illetve a nyíregyházi, a kaposvári és a tolnai még azt is megtiltotta, hogy a magánfenntartású bölcsődék fogadhassanak gyerekeket.

Én saját hatáskörben - a kollégáimmal egyeztetve - azt a döntést hoztam, hogy március 16-tól határozatlan időre bezárok, minden szolgáltatás szünetel

- árulta el egy budai családi bölcsőde vezetője, aki felajánlotta ugyan, hogy tart ügyeletet, de mindössze egy család jelentkezett. Hozzá hasonlóan sokan vannak, akik beláthatatlan ideig bezártak. De arra is van példa, hogy félnek elküldeni a családokat, mert attól tartanak az üzemeltetők, csődbe mennek. Mások úgy próbálnak meg túlélni, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel csak ügyeletet tartanak. Beszéltünk olyan szülővel, aki hétvégén azt a tájékoztatást kapta a bölcsődevezetőtől, hogy

a családi bölcsőde üzemeltetése zavartalanul működhet mindaddig, amíg az Emmi ezt másképpen nem rendeli el.

Emmi azt a tájékoztatást adta, hogy a jelenleg hatályos, valamennyi bölcsődei ellátás tekintetében a területileg illetékes polgármester dönt, fenntartóra tekintet nélkül. Az intézmény, amely hétvégén a tájékoztatót küldte, időközben bezárt.

Címlapkép: Getty Images