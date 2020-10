Mi a hidrogén peroxid és mire jó? Hol kapható hidrogén peroxid, hidrogén peroxid ár

A hidrogén-peroxid ismert tisztítószer: mutatjuk, mi az a hidrogén peroxid, hol kapható hidrogén peroxid, mik a hidrogén peroxid hatásai. Vigyázz, a hidrogén peroxid mérgező!

A hidrogén-peroxid ismert tisztítószer, ennek ellenére sokan nem tudják, hogy pontosan mikor, mire lehet használni. Vigyázzunk a hidrogén peroxid felhasználásával: mivel egy erős folttisztító, baktérium- és csíraölő szerről van szó, tartsuk gyermekektől elzárva és bánjunk vele felelősségteljesen! Cikkünkben leírjuk, pontosan mi a hidrogen peroxid, milyen szervetlen kémiai vegyületről van szó és milyen szennyeződések eltávolítására használatos a hidrogén peroxid. Ne dőljünk be az álhíreknek: a hidrogén peroxid mérgező, ne használjuk belsőleg soha!

Mi a hidrogén peroxid?

A hidrogén peroxid (vegyjele: H2O2) egy szervetlen kémiai vegyület, gyenge sav, egyben erős oxidálószer. Kinézetre halványkék színű, ám oldatba keverve színtelen, szagtalan, íze keserű, kipárolgása irritálja a szemeket. A hidrogén peroxid nem éghető anyag, a víznél 1,5x sűrűbb, ám bármilyen arányban könnyen vegyíthető vele. Háztartásbeli előállítása egyszerű: a Hyperol tabletta vízben történő feloldásával kapjuk meg a vegyületet, amelyet bármilyen erősségűre előállíthatunk. A takarításhoz használatos hidrogén peroxid oldat 3%-os.

A hidrogén peroxid felhasználása

A hidrogén peroxid felhasználása sokrétű: a laboratóriumoktól, gyáraktól kezdve egészen a hétköznapi szituációkig bármikor találkozhatunk vele. A hidrogén peroxid felhasználásának a leggyakoribb útjai a következők:

hajfestékek, szőkítők

fogfehérítés, fogkrémgyártás

fehérítőszerek és színtelenítőszerek

tisztítószerek

klórmentes fertőtlenítőszerek

laboratóriumi oxidálószerek

vegyipari oxidálószerek (környezetkímélő)

szennyvíztisztító szer

az orvostudományban, gyógyszerészetben antiszeptikumként, dezinficiáló- és szagtalanító gyógyszerként alkalmazzák

rakéták és sugárhajtású repülőgépek üzemanyaga (vízmentes hidrogén-peroxid)

A hidrogén-peroxid felhasználása a háztartásban

A hidrogén peroxid felhasználásának több útja is van: használhatjuk folttisztítóként és fertőtlenítőszerként is: nagyszerűen eltünteti a makacs szennyeződéseket, a fürdőszobai penészt, a lerakódásokat. Folttisztítóként használjuk a hidrogén peroxid oldatot kis mennyiségben, lehetőleg fehér ruhán, ugyanis elveheti a szennyeződés mellett a szövet színét is kioldhatja. A hidrogén-peroxid 3%-os oldat nagyszerű a fürdőszoba fertőtlenítésére: tökéletesen tisztává varázsolhatjuk vele a vécékagylót, kifehéríthetjük a penészes fugát a csempék között. Használat után mossuk le a méreganyagot bőséges vízzel, hogy bőrünk ne érintkezhessen vele!

A hidrogén-peroxid használat szabályai

Sose nyúljunk hozzá kesztyű nélkül! A hidrogén peroxid egy erős vegyszer, ami ugyanazt a pusztítást viszi véghez bőrünkön is, amiért a penészes, gombás lerakódások eltávolítására használjuk.

Ne vegyítsük ecettel! Az ecet és a hidrogén peroxid keveréke ecetsavat alkot, ami erősen maró hatású mind a bőrünknek, mind légútjainknak!

Tároljuk sötétben! A hidrogén peroxid fény hatására bomlik, így, ha túl sokáig kinn hagyjuk egy napos helyen, akkor veszít a hatékonyságából.

A hidrogén peroxid nem gyógyszer!

Sokan azt hiszik, hogy a hidrogén-peroxid oldat elfogyasztásával jót teszünk szervezetünknek, mert jól kifertőtlenít minket belülről is. Ez tévhit! Soha ne vásároljunk semmilyen hidrogén-peroxid tartalmú "csodaszert", ugyanis nagyon sokat árthatunk szervezetünknek a hidrogén peroxid elfogyasztásával, sőt, akár halálos mérgezést is kaphatunk tőle! Az, hogy a hidrogén peroxid sebfertőtlenítés céljára hatásos, szintén tévhit: az erős maróhatású szer, habár megöli a baktériumokat, roncsolja a szöveteket, amelyek lassabban, csúnyábban gyógyulnak a szer hatásától.

A hidrogén peroxid káros hatásai

Az, hogy mi a hidrogen peroxid káros hatása, nagyban függ attól, milyen erősségű oldattal van dolgunk: minél több a hidrogén-peroxid a vízben, annál súlyosabb károkat okozhatunk magunknak vele. Hólyagokat okozhat a szájban, hasmenést, hányást idézhet elő. A hidrogén peroxid a szervezetünkben hidrogénné és oxigénné válik szét, utóbbi a vérben felszívódva buborékokat képezhet, ezáltal elzáródhatnak az erek és létrejöhet a szélütés. Ne cseppentsük ezt a vegyi anyagot a fülünkbe, ne jusson a szemünkbe, végbelünkbe se, ugyanis a hidrogén peroxid nem öli meg a szervezetünkben lévő kórokozókat, csak árthatunk magunknak vele!

Hidrogén peroxid koronavírus ellen?

A hidrogén peroxid oldatát, mint fertőtlenítőszert használhatjuk koronavírus elleni intézkedésekre is, annak baktérium- és vírusölő hatása miatt, ám se meginni, se a kezünkre kenni nem szabad! Fertőtleníthetjük vele azonban az olyan gyakran használt tárgyakat, mint a kilincs, a vécé vagy a cipők koszos talpa.

Hidrogén peroxid hol kapható?

A hidrogén peroxid oldat olcsó és könnyen elérhető akár üzletláncok boltjaiban, akár webshopokból. Hidrogén peroxidot nyomokban rengeteg hétköznapi termék tartalmaz, például fogkrémek, hajfestékek, így gyakran találkozhatunk vele.

Hidrogén peroxid ár

A 3%-os hidrogén peroxid oldat ára 2000 Ft/l körül mozog.

