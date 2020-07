Megtaláltuk a hirdetést: dupla áron árulják Gesztesi Károly budakalászi luxusvilláját

Eladóvá vált a januárban elhunyt színész, Gesztesi Károly luxusháza, amelyet most 210 milliós vételáron kínálnak egy ingatlanos portálon. Vélhetően az örökösök döntöttek az eladás mellett - bár az ingatlant nem először kínálják eladásra. Négy évvel ezelőtt még 98 millióért árulták ugyanezt a budakalászi villát, azonban azóta sokat emelkedtek a négyzetméterárak.

Gesztesi Károly januárban tragikus hirtelenséggel hunyt el. Az 56 éves színész a budapesti Ferdinánd hídnál vezette autóját, amikor vezetés közben rosszul lett, infarktust kapott. Kocsijával félreállt, ám hiába jött gyorsan a segítség és próbálták 50 percen keresztül újraéleszteni, az orvosok nem jártak sikerrel. Most vélhetően a család amellett döntött, hogy eladja a néhai színész 217 négyzetméter alapterületű budakalászi luxusházát: 210 millió forintos áron, azaz 967 742 forintért négyzetméterenként.

A villa nem először vált eladóvá, viszont akkor még, ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla, 451 613 forint volt négyzetmétere. Most, négy évvel később, több mint a dupláját éri az ingatlan. Ez nem is csoda, hiszen az ingatlanárak folyamatosan emelkedtek az elmúlt években, főként 2018-ról 2019-re ugrott meg a négyzetméterár. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Budapesten 2016. II. negyedévében 357 ezer forint volt egy lakás átlagos négyzetméterára, míg 2019. IV. negyedévében már 648 ezer, ha csak a használt lakások árát tekintjük.

Az Otthontérkép adatai alapján Budakalászon 296 ezer forint az átlagos négyzetméterár. Természetesen ez mindig függ attól is, milyen típusú ingatlan: használt vagy új, családi ház, lakás, sorház, stb. A színész valamikori villája egyértelműen a luxusingatlan kategóriába tartozik, amelynek - ezek szerint - triplája is lehet a négyzetméterára, mint az átlag. A hirdetés szövege szerint az ingatlan "a mediterrán stílus szerelmeseinek jelenthet gyönyörű otthont". Az is kideül, hogy a ház egy szintes, és két külön lakásból áll, amelyek igény szerint összenyithatóak.



Az egyik lakásban egy nappali, négy hálószoba, gardrób, konyha étkezővel-kamrával, fürdőszoba tartozik, a másik pedig nappali, két háló, gardrób, konyha-étkező beosztású. A hirdetés szövege szerint nagyon világos, körbe napos, jó térkiosztású ingatlan.

Remek ízléssel és nagy körültekintéssel, szeretettel épült. Csodálatos 914 nm-es kertje, a kényelmes 4 állásos belső parkoló, a tiszta levegő, mely a pilisi hegyekből árad, valamint a nagy terasz panorámával, jakuzzival és az úszómedence igazi paradicsomi élményt nyújtanak

- olvasható a portálon. A színész a sajtó szerint közel 30 ingatlanban lakott élete során, de ezt a luxusházat sikerült teljesen a saját ízlésére formálnia.