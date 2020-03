Megszólalt a WHO főigazgatója: egyre gyorsabban terjed a koronavírus járvány a világban

Közel két hete jelentette be a WHO, hogy a koronavírus hivatalosan is pandémiának, azaz világjárványnak tekinthető. Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója most hétfőn már arról beszélt, hogy a pandémia ráadásul most kezd el igazán felgyorsulni.

A WHO Twitteren posztolt arról, hogy a főigazgató szerint már több mint 300 ezer hivatalos esetet jelentettek a szervezet felé a világ szinte minden pontjáról. Az igazgató azt is mondta, hogy a pandémia felgyorsult. Az első 100 ezer esetig 67 nap telt el, a következő 100 ezerig már csak 11 nap. A harmadik 100 ezer új fertőzött elérése mindössze 4 napba telt a vírusnak.

