Megszólalt a pszichológus: így győzd le a koronavírus szította stresszt

A koronavírus miatt kialakult helyzetet mindannyian máshogy tudjuk kezelni, mindenki máshogy éli meg. Vannak, akik teljesen tudatosan néznek szembe ezzel a helyzettel, azonban vannak olyanok is, akik inkább a tagadást választják vagy elbagatellizálják a járványt. A szakember szerint mind a két hozzáállás elfogadható. A HelloVidéknek dr. Gács Boróka tanácsadó szakpszichológus beszélt arról, hogyan dolgozzuk fel a vészhelyzet miatti stresszt.

A most kialakult helyzet mindenkiben különböző érzelmeket vált ki, ez teljesen rendben van. Ez egy nagyon bizonytalan helyzet, amiben sokan kiszolgáltatottnak érezhetjük magunkat, sokszor éljük át a tehetetlenség érzését is, és a mindennapjaink is felborulnak, erre mindenki másképp reagál. Sokan elbagatellizáljak, sokan viszont túlszorongják. Ebben a helyzetben azonban mind a két véglet rendben van, hiszen mindenki más és más. Mindannyian másként tudunk megküzdeni ezzel a stresszhelyzettel. Ha jól megfigyeljük az emberek viselkedését, akkor láthatjuk, hogy valóban ketté szakadt a társadalom.

Azok, akik elbagatellizálják ezt a kialakult helyzetet azoknál általában ugyanaz az érzés és feszültség van, mint azoknál, akik ezt ki is tudják mutatni, csak ők másként reagálnak erre, máshogy küzdenek meg ezzel. Hiszen ők, így egy kicsit el tudják távolítani maguktól ezt a szorongást, és így nem kell vele szembenézniük. Számukra így elviselhetőbb ez a helyzet, nyilván ez a hozzáállás a társadalom szintjén, egészség szempontjából nem ideális. De fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez a bagatellizálás az a szorongásnak a hárításáról szól. És ha ezt el tudjuk fogadni és ezzel szembe tudunk nézni akkor már ezt is át tudjuk keretezni. Hiszen, ha elfogadom, hogy ez nem "csak" egy influenza, és szembe tudok nézni azzal, hogy igen, ez nekem szorongást okoz, akkor azzal segíteni tudok másoknak, mert akkor tudok majd felelősségteljesen viselkedni

- hangsúlyozta a szakember.

Abban az esetben, ha valaki nem hajlandó szembenézni a félelmeivel, akkor a későbbiekben az is előfordulhat, hogy még nagyobb traumával kell majd megbirkóznia. Például akkor mikor az elővigyázatlanságuk miatt megfertőződnek. Jelenleg ugyan még nem rendeltek el kijárási tilalmat viszont fel kell rá készülnünk, hogy a más országok példájára hazánkban is bevezetésre kerülhet ez a szabályozás.

Ez egy nagyon új helyzet lesz mindannyiunknak, hiszen ilyenre még sosem volt példa. Ezért is félünk ettől az egésztől, mert teljesen ismeretlen ez a helyzet számunkra. Lesznek olyanok, akiket ez nagyon meg fog viselni. De akkor tudjuk a legjobban kezelni ezt a kialakult helyzetet, ha úgy fogjuk fel, hogy ez egy kihívás. Kihívás az egész emberiségnek, mert akkor nem ellenségesen fogunk hozzáállni, hanem a megoldást fogjuk keresni arra, hogy tudjuk megoldani együtt. Hiszen ez az egy lehetőségünk van

- fogalmazott a pszichológus.

Az iskolák bezárása, az otthoni munkavégzés is új kihívás elé állít minket. A bezártság az, hogy a négy fal közé vagyunk kényszerülve - van, aki saját döntése miatt és van, aki a megbetegedés miatt - nagyon sok feszültséget okoz. Ezért is fontos, hogy ne hagyjuk el magunkat. A szakember számos olyan módszert ajánl, amivel ezt a feszültséget csökkenteni tudjuk. Ha ezek is érdekelnek, mindenképpen olvasd el a HelloVidék teljes cikkét a témában!

Címlapkép: Getty Images