Meglepő, de igaz: ezeket az otthoni dolgokat simán moshatod mosogatógépben is

Akinek van mosogatógépe, az tudja, mekkora áldást jelent, hogy végre nem kell az edények elmosásával bajlódni. Viszont azzal kevesen vannak tisztában, hogy messze nem csak a koszos tányért, poharat lehet beletenni. A gép hatékonyan kitisztít és fertőtlenít egy csomó más háztartási cikket is! Mutatunk 10 otthoni dolgot, amit simán betehetsz a mosogatógépbe - pár tételen mi is meglepődtünk!

Egy mosogatógép valóságos áldás: időt, fáradtságot és pénzt spórolhatunk vele, hiszen a modern gépek sokkal hatékonyabban tisztítják meg a koszos edényeket, mint az emberi kéz. Ugyanakkor sokan nem tudják, de

az átlagos háztartási mosogatógépek sokkal többre képesek az edények tisztításánál!

Számos olyan háztartási cikk van, amit kitűnően lehet mosogatógépben tisztítani, sőt az eredsmény sokkal jobb lesz, mintha kézzel tisztítottuk volna meg őket - hívta fel a figyelmet a HuffPostnak Niklas Fink, a brit Magic Pro Cleaning nevű cég egyik vezető munkatársa. Egyfelől a mosogatógép hatékonyan pusztítja el a kórokozókat - ami a mostani pandémiás helyzetben nem hátrány -, illetve sokkal kevesebb is vizet fogyasztva tisztíthatjuk meg a különféle háztartási cikkeket - tette hozzá.

Alább mutatunk 10 dolgot, amit simán betehetsz a mosogatógépbe egy programra, az eredmény pedig magáért beszél majd - az igazat megvallva egy pár cuccon mi is meglepődtünk!

Gyerekjátékok: A műanyag játékokat célszerű gyakran tisztítani, fertőtleníteni - főleg, mert a kisebbek sokszor a szájukba is veszik azokat. A kézi tisztítgatás helyett az olyan műanyag játékokat, amelyekben nincsenek elektromos alkatrészek, simán tedd be a mosogatógépbe!

Ugyanez a helyzet a cumikkal, rágókákkal, nyunyókákkal: a műanyag babacuccok simán mehetnek a gépbe!

Fogkefék, szappantartók: A fogkeféken könnyen megtelepszenek a baktériumok, a szappantartókban pedig a penész tud elszaporodni. Joanne Archer, az Expert Home Tips szerkesztője emlékeztetett, hogy ezek előbbiek műanyagból, utóbbiak pedig jellemzően műanyagból vagy porcelánból készülnek, szóval simán be lehet őket tenni egy programra.

Körömolló, pedikűreszközök: A körömollókon, körömleszelőkön fel tudnak halmozódni az elhalt hámsejtek, amelyek a bacilusok melegágyai. Az evőeszközöknek készült tartóba simán mehetnek, a mosogatógép majd elvégzi a piszkos munkát!

Kutyatálak, macskatálak: A mosogatógép nem válogat: az állatok edényeit is megtisztítja! A háziállatok táljainak tisztítása különösen fontos, mondta Matt Clayton, a Pet Hair Patrol alapítója. Hiszen a mosogatógép kifertőtleníti az olyan veszélyes baktériumokat, mint az e-coli, vagy a MERS, amelyek elszaporodhatnak a háziállatok tálkáiban.

Hűtő polcai, rekeszei: Az üvegpolcok, az ajtón lévő műanyag rekeszek, és a zöldséges fakkok általában egy adagban be is férnek a mosogatógépbe. Így a hűtő takarításakor legalább ezekkel nem kell vesződni, elég a belsejét kisúrolni.

Zuhanyfejek: Kevés idegőrlőbb dolog van a vízköves zuhanyfejek megtisztításánál. Ráadásul ez eléggé időigényes is, már ha nincs az embernek mosogatógépe! Simán csavard le a zuhanyfejet, tedd be akár az edények közé is, és indíts el egy programot. A gép által használt tisztítószerek elbánnak a vízkővel!

Kulcsok: Kevesen gondolnak erre, de a kulcsok kiváló tenyészetet biztosítanak a kórokozóknak, érdemes őket gyakorta fertőtleníteni. A sima egyszerű kulcsok esetében erre kiválóan alkalmas a mosogatógép is: nem kell izgulni a rozsda miatt sem, hiszen a kulcsok manapság már rozsdamentes anyagokból készülnek.

Szilikon sütőkesztyűk, alátétek: A sütőkesztyűket gyakran használjuk a konyhában, így mindenféle koszt, ételmaradékot összegyűjtenek, ami remek táptalaj a kórokozóknak. Ugyanez a helyzet a különféle szilikonból készült alátétekkel, sütiformákkal, amelyeket szinte lehetetlen tökéletesen kitisztítani a hagyományos módon. Ezek is simán mehetnek a mosogatógépbe!

Papucsok: Rengetegen hordanak műanyag papucsot otthon, ezek pedig a használatból fakadóan hajlamosak elkoszolódni, tisztítani őket pedig elég macerás. Erre is megoldás a mosogatógép: simán bedobhatod az otthoni Crocs-okat, vagy más műanyag klumpákat, papucsokat. Figyelj arra, hogy fejjel lefelé tedd őket a rácsra!

Címlapkép: Getty Images