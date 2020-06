Megkönnyebbülhetnek a családok: sorra nyitnak a gyerekházak vidéken

A gyerekházak alapvető célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken, településrészeken olyan szolgáltatásokat biztosítsanak a nehéz körülmények között élő családok gyermekei számára, amelyek hozzájárulnak a későbbi iskolai sikerességükhöz. A vírus azonban az ő működésükbe is beleszólt - számol be a HelloVidék.

Persze a Biztos Kezdet Gyerekházak országszerte rugalmasan és segítőkészen reagáltak az új koronavírus-járványra, a nyomában járó korlátozásokra, a folyamatosan változó jogi környezetre és a rendeletekre.

Mi szinte ugyanúgy dolgoztunk a zárva tartás ideje alatt is, hiszen rengeteg volt a feladat. Az időseknek segítettünk bevásárolni vagy gyógyszertárba menni, az anyukákat pedig támogattuk a mindennapi feladatok elvégzésében, a kihívások leküzdésében. A közösségi oldalukon, illetve egy zárt csoportban is folyamatos volt a kapcsolattartás az édesanyákkal. A Gyerekház körüli munkákat is ugyanúgy folytattuk: veteményes kertet hoztunk létre, virágokat ültettünk, az épületekben festettünk. Elvégeztük azokat a munkákat, amiket csak egy leállás ideje alatt lehet megoldani. Kihasználtuk a lehetőségeinket. Június elején aztán újraindultunk, de egyelőre még csak óvatosan kezeljük a dolgokat. Úgy tervezzük, hogy az állandó programjaink júliusban elindulnak, már gyűlnek az adományok a ruha- és játékosztáshoz is. A tervek szerint decemberben átköltöztünk a végleges helyünkre, ezért bőven akadt még munkák a ház körül. Nyáron emellett még képzésekre is fogunk járni a munkatársaimmal, mivel az is félbemaradt a vírus miatt



- mondta el a HelloVidék kérdésére Harasztia Judit, a Somogy megyei csokonyavisontai Tulipán Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetője.

Címlapkép: Getty Images