Maradj otthon áprilisban is: mutatjuk, milyen új sorozatok jönnek a streamingen

Egyelőre még csak becslések vannak azzal kapcsolatban, meddig tart még a veszélyhelyzet, a koronavírus járvány, az viszont biztosnak látszik, hogy egy darabig még szükség lesz olyan elfoglaltságokra, amelyek kellemesebbé tehetik a négy fal között töltött időt. Áprilisban is érdemes lesz keresgélni az online videótékában - ebben a hónapban is sok új sorozat kerül fel a műsortárba. Ráadásul sok premierdátum változott: előrehozták több sorozat megjelenését, hogy ne maradjunk néznivaló nélkül. Mutatjuk a listát.

Bár sokak számára úgy tűnhet, lassan vánszorog az idő, hamarosan mégis eljön az április, ami nem csak azt jelenti, hogy melegszik az idő, többet süt a nap, hanem azt is, hogy új sorozatok jönnek a streamingen.

Április 1.

Két teljes évaddal (2x10 résszel) érkezik a Mayans M. C. szinkronnal és felirattal is. Az akció-krimi sorozat a Kemény motorosok saga spin-offja és a Jackson "Jax" Teller utáni világban játszódik. A történet szerint Ezekiel EZ Reyes kiszabadul a börtönből, és visszatér az amerikai-mexikói határon lévő kisvárosba. EZ büszke latin-amerikai család tehetséges sarja, az egykori aranyifjú látja, hogy az amerikai álom elérésére tett törekvéseit hogyan zúzza szét az erőszak. A bosszúvágytól vezérelve egy új identitást választ magának, ami olyan élet felé vezeti, amelyet soha nem tervezett, és amelytől soha nem tud menekülni.

Érkezik a Bízz bennem teljes második évada is magyar felirattal, amely nem folytatása az előzőnek, hanem új történet, új szereplőkkel: Jamie McCain tizedes a szíriai háborúban történt támadás egyetlen túlélője gerincsérüléssel és poszttraumás stressz szindrómával kerül a Glasgow-i Kórház neurológiai osztályára. Miközben a sérüléséből lábadozik és a barátai elvesztésével kapcsolatos pszichés emlékekkel küzd, egy új ellenséggel szembesül, a kórteremben körülötte lévő betegek sorra meghalnak. Jamie rögeszmésen próbálja kideríteni az igazságot.

Április 2.

Sokan már valószínűleg régóta várják a Taika Waititi által jegyzett Hétköznapi vámpírok című film alapján készült sorozat második évadát, így nem árthat egy kis ismétlés. Az első évad teljes 10 rész magyar felirattal lesz elérhető a hó elején. Aki esetleg nem ismerné az alapművet: a műfaja leginkább mockumentary, azaz vígjátéknak szánt áldokumentum sorozat - mindez vámpírokról. A történetben a három vámpír - Nandor, a nagy harcos és hódító, Laszlo, a piperkőc zsivány és a csábító Nadja, a vámpír Bonnie-ja Laszlo Clyde-jának - az Egyesült Államokban, Staten Islanden élnek évszázadok óta. Váratlanul látogatóba érkezik hozzájuk a sötét uruk, Afanas báró, és emlékezteti őket arra, mi is volt az eredeti feladatuk.

Április 4.

A Szirén című sorozat 3. évada is érkezik áprilisban: 4-én az első két résszel, az 15-én a 3. rész, 18-án a 4. rész és 25-én az 5. rész. Az akciófantasy sorozatban egy elkerülhetetlennek tűnő háború közeledik Bristol Cove-ban, a tengerparti városban, ahol ősidők óta él a legenda, hogy a környék a sellők otthona. Amikor titokzatos lány érkezik a városba, úgy tűnik, a legenda igaz. A teremtmények visszatérnek, hogy visszavegyék az óceánhoz való jogukat.

Április 10.

A Diane védelmében negyedik évadában (10 rész) a Reddick, Boseman & Lockhart ügyvédi irodának új terepen kell helytállnia. Miután elvesztették a legnagyobb ügyfelüket, és az alapító partnerük nevére is árnyék vetült, kénytelenek voltak elfogadni a hatalmas multinacionális ügyvédi iroda, az STR Laurie ajánlatát, hogy annak alvállalkozójaként működjenek tovább. Ez azzal jár, hogy elveszítik a függetlenségüket, minden döntésük az óriás cégtől függ. Az STR Laurie kezdetben jóindulatot tanúsít az együttműködés terén...

Április 13. - Húsvét hétfő

Érkezik a Futás című romkom sorozat első évada 8 résszel, magyar felirattal. A Vicky Jones által írt és producerként is jegyzett HBO vígjátéksorozat Rubyról szól, akinek egyhangú életét felforgatja az egykori főiskolai kedvesétől kapott üzenet. Már el is feledkezett arról, hogy tizenhét évvel ezelőtt, ifjú szerelmesként milyen különös alkut kötöttek Billyvel: ha bármelyikük, bármikor a titkos jelszót használja a jövőben, mindent félretéve találkoznak a New York-i Grand Central Stationon, a világ egyik legismertebb vasúti pályaudvarán, és együtt utaznak át Amerikán.

Szintén húsvét hétfőn válik elérhetővé a Bizonytalan című vígjátéksorozat 4. évada. Issa Rae, a népszerű afroamerikai színésznő, forgatókönyvíró, rendező és producer már többször foglalkozott a mai, modern világban élő fekete bőrű emberek életével. Mintha önmagát adná a nyolcrészes vígjátéksorozatban, amelyben egy fiatal, afroamerikai nő, Issa, és a barátnője Molly hétköznapjait mutatja be, azokat a megpróbáltatásokat és gyötrelmeket, amelyekkel annyi hozzá hasonló amerikai nő kénytelen nap mint nap szembenézni.

Április 15.

A Mrs. America premiernapján a 9 részes minisorozatból 3 rész kerül fel egyszerre az online felületre, majd hetente jelentkeznek újabb részekkel. A sorozat az esélyegyenlőségi jogok módosításának ratifikálására indult mozgalom, valamint egy konzervatív nő, Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) történetét, az 1970-es évek amerikai kultúrharcának egyik legkeményebb küzdelmét meséli el. Főszerepben: Cate Blanchett, Rose Byrne, Sarah Paulson, Margo Martindale, és Uzo Aduba.

Április 16.

Azoknak, akik most április elején nézték meg esetleg az első évadot a Hétköznapi vámpírok sorozatból, sokat nem kell várniuk, hogy megtudják, hogyan folytatódik a Staten Island-i vámpírok élete, hiszen április közepén debütál a második évad. A premiernapon dupla epizóddal, majd hetente kerülnek fel az új részek (összesen 10 részben).

Április 24.

Magyar felirattal érkezik az Itt vagyunk: a hatrészes, rögtönzött sorozat az egyéjszakás dragshow-ra - amikor férfiak lánynak, nőnek öltöznek - való készülődést mutatja be, hogyan toborozzák és készítik fel annak szereplőit az amerikai kisvárosokból. Minden epizódban Bob, a dragkirálynő, valamint Eureka O’Hara és Shangela Laquifa Wadley veszik kezelésbe a draglányaikat, inspirálják és tanítják őket arra, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, és az egész éjszakán át tartó, kötetlen szórakozás keretében éljék ki rejtett vágyaikat.

Bár az HBO a KIDS tartalmak közé sorolja, legalább annyi felnőttet érdekelhet, hogy a Star Wars - A klónok háborúja animációs sorozat első évada elérhető lesz a streamingen. A rajzfilmszériában Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda és még sokan mások újra harcba szállnak a sötét oldal erői ellen. A Jedi Rend a galaxis békéjéért küzd, a köztársasági klónsereg a Szeparatista Szövetség droidserege ellen harcol.

Április 27.

A hónap vége felé magyar felirattal elérhetővé válik a Megszállottak viadala, vagyis a Killing Eve harmadik évada, mely tovább követi a két okos és megszállott nő párviadalát, akik valóságos macska-egér harcot vívnak egymással. A Luke Jennings regényeiből adaptált széria főszerepeit az alakításáért Golden Globe-díjat kapó Sandra Oh és Jodie Comer játssza.



Ugyancsak április 27-én, magyar felirattal debütál a netes tékában a Londoni rémtörténetek spin-off sorozata (vagyis a Penny Dreadful mellékszála) a Los Angeles-i rémtörténetek: Angyalok Városa. A nyolcrészes horror-thriller sorozat ezúttal Los Angelesbe vezeti a nézőket. A sztori 1938-ban játszódik, és egy különös gyilkosság körül bonyolódik, amelyben nagy szerepet kap a város titokzatos, természetfeletti lényekkel teli történelme is. Főszerepben: Natalie Dormer, Daniel Zovatto, Adriana Barraza.

Április 28.

Az Ez minden, amit tudok című minisorozat (magyar felirattal) a Wally Lam bestselleréből készült és a Birdsey család történetén keresztül mutatja be a 20. századi Amerikát. A családi saga, mely párhuzamosan követi egy ikerpár életét, az árulás, az áldozathozatal és megbocsájtás epikus története. A sorozat Dominickre és a paranoid skizofréniában szenvedő Thomasra koncentrál életük különböző szakaszaiban, kezdve napjainktól, illetve Dominick visszaemlékezésein keresztül az ifjúkorukra.

Az ikerpár szerepében Mark Ruffalo nyújt nagyszerű kettős alakítást.

Ebben a hónapban érnek véget olyan népszerű sorozatok, mint a Dave első évada, a Devs első évada, A kenderfutár 4. évada, a Csodatévők: Sötét középkor 2. évada, a Mesés elnökünk 3. évada, a Válaszcsapás 7. évada, a Bezzegszülők első évada, a Hazug 2. évada, és az Összeesküvés Amerika ellen című minisorozat is.

Áprilisban is folytatódik a Jobb idők 4. évada, a Modern család 11. évada, A Fekete hétfő a második évaddal, a Rosswell: New Mexico szintén a 2. évaddal, a Westworld 3. évada is kitart még áprilisban, és Az ifú Sheldon harmadik évadától sem kell még elbúcsúznunk egy ideig.

Gyerektartalmak, újdonságok

A KIDS sorozatok közül április 16-án elérhetővé válik au Ici-pici cicák első 26 epizódja, majd április 30-án a 27-52. epizód. A három cica, Süti, Puding és Cuki mindig készek játékra. Képzeletük nem ismer határokat, képesek vicces javaslatokkal kirukkolni, ha problémával találják magukat szembe. A leckék megtanítják őket, mielőtt fejest ugranának valamibe, előbb tájékozódjanak.



A Szófia hercegnő harmadik évada április 3-án, a negyedik évad április 10-én érkezik 30-30 résszel. Az átlagos kislány, Szófia élete egy csapásra megváltozik, amikor a Bűbáj Birodalom királya feleségül veszi az anyját. Nemcsak az új családjával kell megbarátkoznia, hanem újdonsült hercegnőként az udvar elvárásainak is meg kell felelnie.



Április 17-én a Lilo és Stich animációs sorozat is jön 39 epizóddal, melyben hőseink életét a Dr. Jumba Jookiba korábbi 625 kísérlet lényei - mindegyik más-más rettenetes tehetséggel bír - kavarják fel. Lilo és Stitch megpróbálja elkapni, és jó útra téríteni őket, még mielőtt bűnelkövetők karmaiba kerülnének.