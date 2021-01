Már több a gyógyult, mint az aktív fertőző beteg: hiába platózik a járvány, a szigor marad

1778 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 342 237 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 648 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 197 936 fő, az aktív fertőzöttek száma 133 653 főre csökkent. 4980 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen.

A kórházi oltópontokon folyamatos az egészségügyi dolgozók oltása és az idősotthonokban is megkezdődött az oltás. A következő vakcinaszállítmány kedden várható. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és február 1-ig érvényben is maradnak.

Látható a fertőzöttek napi számának 7 napos mozgó átlagát nézve, hogy mai adat, ami önmagában kezdvező is lehetne (1778 új igazolt beteg) viszont enyhén emelkedő tendencia figyelhető meg heti szinten. Ilyen mozgó átlag október végén volt, amikor már elkezdtek emelkedni a napi esetszámok, és utána jöttek sorra a korlátozó intézkedések. Több kritika is érte a kormányt azért, mert nem vezetett be ősszel hamarabb korlátozásokat, amivel a második hullámot jobban meg lehetett volna fékezni.

Most úgy néz ki sokkal óvatosabbak: hiába indultak el a téli szünet és az ünnepek alatt is fenntartott szigor hatására lefelé a számok, úgy néz ki ennél lejjebb nem tudnak menni, "platózik a járvány" - ahogy Müller Cecília többször fogalmazott. A platózás viszont nem azt jelenti, hogy a veszély elmúlt, hiszen ősszel is volt platózás, utána pedig ismét emelkedés következett.

