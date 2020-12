Már napirenden van: végleg kivezetik ezt a szolgáltatást Magyarországon

Elsősorban az iparban hoz átütő fejlesztéseket az 5G, ám az egyéni fogyasztóknak is számos előnyt tartogat. Az új technológia már csak azért is megállíthatatlan, mert jóval gazdaságosabb az üzemeltetése, mint a mobilkommunikáció korábbi generációié.

3G kivezetése már napirenden van a hatóságnál és a piaci szereplőknél is: 2022 vége, 2023 eleje környékén történhet meg. Az akkor felszabaduló frekvenciákat az 5G-re lehet majd újrahasznosítani. Ez gazdaságossági, környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontokból is jóval előnyösebb, mint a korábbi generációk használata - mondta Mácz Ákos, az 5G-koalíció szakmai vezetője a Magyar Nemzetnek.

Az évtized feléig több száz milliárd forintot tehet ki az ötödik generációs mobiltechnológiát (5G) érintő beruházások értéke Magyarországon - mondta a Magyar Nemzet érdeklődésére Mácz Ákos, az 5G-koalíció szakmai vezetője. Hozzátette, hogy a beruházásokban nemcsak a szolgáltatók, hanem az 5G-t az Ipar 4.0 keretében felhasználó ágazatok is jelentékeny mértékben részt vesznek - ilyenek például az intelligens közlekedés és logisztika, az okosagrárium, valamint az egészségügy és a szórakoztatóipar fejlesztői.



Elsősorban az iparban hoz átütő fejlesztéseket az 5G, ám az egyéni fogyasztóknak is számos előnyt tartogat. Arról szólva, hogy őket hogyan érinti az 5G várható terjedése, Mácz Ákos felidézte, hogy a mobilkommunikációs technológiában az 1980-as, 90-es évek óta nagyjából tízévente váltják egymást az egyes generációk, így az 5G is fokozatosan megjelenik a magánfogyasztók életében a következő néhány évben - írja a lap.

