Már Magyarországon is dolgozik a Facebook álhír-rendőrsége

Hazánkban is munkába állnak a Facebook tényellenőrei, akik az álhírekre vadásznak. Hamarosan külön jelzés jön a kérdéses tartalmakra.



Kedden Magyarországon és Bulgáriában is elindítja tényellenőrző (fact checker) szolgáltatását a Facebook - jelentette be sajtótájékoztatóján a cég. A tényellenőrök feladata, hogy a Facebookon terjedő posztok valóságtartalmának ellenőrzésével javítsák a hírfolyam minőségét. A Facebook világszerte több mint 80 külső tényellenőrző partnerrel dolgozik, Európában ezek közül a párizsi bázisú AFP nemzetközi hírügynökség a legjelentősebb, így

Magyarországon és Bulgáriában is az AFP alkalmazottjai ellenőrzik majd a Facebook tartalmait.

"Lengyelország, a Balkán-félsziget, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Románia után Magyarország és Bulgária csatlakozása segít az AFP-nek megerősíteni tényellenőrző hálózatát Közép-Kelet-Európában, ezáltal harcolni a dezinformáció terjesztésével szemben a kontinens e részén. Az AFP a tényellenőrzés terén is megerősíti vezető pozícióját a régióban: az ügynökség immár 17 európai országra terjed ki, és 12 különböző európai nyelven működik" - Christine Buhagiar, az AFP európai regionális igazgatója.

A külső tényellenőrző program középpontjában a virális félretájékoztatás azonosítása és kezelése áll, különösen az egyértelmű álhírek tekintetében, amelyeknek valójában semmi alapjuk. A tényellenőrző partnerek munkája során a provokálóan hamis állítások feldolgozása van előtérben, különösen azoké, amelyek aktuálisak, felkapottak, és az átlagemberek számára is fontosak, ezeket minden típusú tartalomban keresik, beleértve a fényképeket és videókat is, tekintettel a deepfake technológia terjedésére.

A külső tényellenőrző partnerek azonban nem távolíthatnak el a fiókokat vagy oldalakat a Facebookról. Amennyiben egy hírt vagy egyéb tartalmat hamisnak, részben hamisnak, vagy módosítottnak ítélnek, azt a felhasználók hírfolyamaiban kevésbé fogja mutatni a Facebook.

Az Instagramon az Explore és hashtag oldalakon való megjelenés blokkolásával, valamint a hírfolyamban megjelenő tartalmak közötti lejjebb priorizálással teszik nehezebbé a kérdéses információ felkutatását. Ezzel a lépéssel lelassul a tartalom terjedése, a közösségi hálózat megakadályozza a hoax/álhír terjedését, és csökkenti azoknak az embereknek a számát, akik előtt az megjelenik.

Ha egy Facebook-oldal vagy domén már túl sok ilyen jellegű tartalmat osztott meg, következő lépcsőfokként a Facebook elveszi a bevételszerzési és hirdetési lehetőséget is tőlük, illetve érzékelni fogják elérésük csökkenését is.

A Facebook szeretne fellépni az úgynevezett clickbait, azaz kattintásvadász címek ellen is, amik azért terjednek a Facebookon, mert címükben és a leadjükben elhallgatnak valamilyen lényeges információt. Az ilyen posztok elérése kisebb lesz, ahogyan a clickbait anyagokat megosztó oldalak elérését is csökkenteni fogják. A külső tényellenőrző partnerek azonban nem távolíthatnak el fiókokat vagy oldalakat a Facebookról, és a Facebook illetékesei többször bizonygatták, hogy a tényellenőrzés a humorra és a művészetre nem vonatkozik.

A posztok megjelenésében annyi, hogy jól láthatóak lesznek azok a posztok, amiket a tényellenőrök hamisnak, részben hamisnak vagy módosítottnak bélyegeztek, bár ezekkel a posztokkal ezentúl a Facebookon és az Instagramon sem lesz könnyű találkozni, ugyanis drasztikusan csökkentik az elérésüket.

Lesz majd egy úgynevezett Kontextus-gomb is, ami felvilágosítást nyújt a hírfolyamban megjelenő cikkek forrásairól.

A Facebook ezentúl külön értesítést küld majd akkor is, ha valaki egy 90 napnál régebbi posztot szeretne megosztani, ezzel is elkerülve, hogy múltbéli eseményekről szóló tudósítások, posztok kezdjenek terjedni úgy, mintha most történtek volna.

