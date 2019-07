Luxustelepülések: itt élnek a leggazdagabb magyar családok

Ezek voltak 2019. 29. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Luxustelepülések Magyarországon: itt élnek a leggazdagabb családok



Évente majdnem 1,5 millió forint jut egy lakosra az ország leggazdagabb járásában, míg a legszegényebb településekenek helyet adó Csengeri járásban mindössze évi 620 ezer forintból kell beérniük az ott lakóknak. Ez majdnem 2,5-szeres különbség. Legutóbbi cikkünkben már bemutattuk az ország legelmaradottabb településeit, most a 10 leggazdagabb járást vesszük górcső alá.

Ezek az ország legszegényebb települései: ennyiből nyomorognak a családok



A legszegényebb településeken hozzávetőlegesen 2-2,5-szer kisebb az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem, mint a leggazdagabb járásokban. Mutatjuk, hogy hol a legkritikusabb a helyzet Magyarországon, illetve mennyiből élnek ezekben a járásokban a legszegényebb magyar családok.

89 400 forintot kaphatsz évente: egy orvosi igazolás kell, de drága lesz a diéta



Mára már egyáltalán nem rendkívüli, hogy valakinek speciális diétát kell követnie, mivel egyre több magyart diagnosztizálnak valamilyen ételallergiával, intoleranciával. Szerencsére az ételérzékenység ma már nem csupa lemondást jelent a betegeknek: számos speciális étrendbe illeszthető termék jelent meg a boltok polcain. Az viszont már problémát jelent, hogy ezek jelentősen drágábbak, mint a nem "mentes" élelmiszerek, bár az ételérzékenység után szja-kedvezményben részesülnek a betegek, de kérdéses, hogy ez fedezi-e a speciális étrendjük plusz költségeit. Az ételérzékenység esetén megfelelő táplálkozással kapcsolatban Erdélyi-Sipos Alíz dietetikust, táplálkozástudományi szakembert kérdezte a Pénzcentrum.

5 millió magyar rohanta meg a bankokat: megőrültek, vagy igazuk van?



Többen aggódhatnak amiatt, hogy jelentősen megugrott Magyarországon a hitelezés. Vannak, akik a vészharangot kongatják az egyre magasabb eladósodottság miatt. De igazuk van-e? Aligha, a jelenlegi statisztikákból ugyanis azt látjuk, hogy a lakossági hitelek jelenleg sokkal jobban teljesítenek, mint korábban. Persze egy romló gazdasági környezet erre is hatással lehet, egyelőre azonban biztonsággal kijelenthető, hogy nincs baj a hitelezéssel az országban. A KHR-rendszerben szereplő kb. 5 millió természetes személy döntő többsége ugyanis pozitív minősítésű - azaz a hitelek túlnyomó része jól teljesít.

72 éves korukig gályázhatnak a magyarok: tényleg jöhet a sírig tartó munka



Az Eurostat frissen közzéadott jelentése szerint 2100-ra már csupán 7,9 milliónyi magyar ember fog élni Magyarországon. És ha drámai népességfogyás még nem lenne elegendő, akkor azzal is számolni kell, hogy az akkori társadalom brutálisan el is lesz öregedve, legalábbis a maihoz képest mindenképp. Az előjelzések szerint hazánkban 80 év múlva 100 munkaképes korú emberre 55-60 65 évesnél idősebb ember jut majd. Ennyi időnek sem kell azonban eltelnie ahhoz, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer csődöt mondjon, elemzések szerint legalább ahhoz, hogy az elöregedési (függőségi) rátánk stabilan maradjon az elkövetkező évtizedekbe 72 éves korig kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, ami ráadásul önmagában még nem is lenne elég ahhoz, hogy megoldja a problémát.

Hiába pörög a piac, így kutya nem veszi meg a lakásod: garantált a bukás



Rengeteg hibás ingatlanhirdetést lehet találni a magyar piacon: a szakértők szerint például rossz fotókkal, vagy nem jól megfogalmazott szöveggel nem csak időt, de súlyos összegeket is bukhatnak a tulajdonosok. Mutatjuk, hogyan nem szabad csinálni, és szakemberek segítségével az is kiderül, hogy mi a jó és eredményes ingatlanhirdetés titka!

Ezt sokan nem merik meglépni a munkahelyükön: pedig mindenkinek jár



A fokozódó munkaerőhiány miatt manapság már nyáron sem húzza be a féket a piac: nincs megállás, pörögnek az állások, a cégek aktívan keresik a munkaerőt. Erős nyárnak ígérkezik az idei is. Korábban talán valós félelem lehetett álláskeresői oldalról, hogy a nyári munkába állással kezdődő - jellemzően 3 hónapos - próbaidő keresztülhúzza a nyaralási elképzeléseket, a tudatosabb cégek a jó munkaerő megszerzése érdekében ma már flexibilisek ebben a kérdésben is.

Ilyen könnyen úszhat el a családi vagyon: ez a papír kell a biztonsághoz



A barátoktól és a családtagoktól való kölcsönfelvétel általában szörnyű ötlet, gyakran feszültséget okoz a kapcsolatokban, és bűntudatot, haragot és bizalomvesztést okozhat - mégis előfordul olyan eset, amikor egészen egyszerűen nincs más választásunk. Szakértőnk válaszol, hogy adjuk, és hogy kérjünk kölcsön jól pénzt közeli hozzátartozóinktól.

Tízezreket zártak ki a bankok a babaváróból: lehet, hogy te is köztük vagy



Sok babaváróra hajtó fiatal pár tapasztalhatta meg a napokban, hogy alacsony jövedelme miatt elutasításra került a kérelme. Ez kissé meglepő lehet, mert a babaváró törlesztője 50 ezer forintban maximált, így legfeljebb 100 ezer forintos családi összjövedelemmel is igényelhető lehetne az adósságfék szabályok szerint. A bankok azonban ennél jóval szigorúbbak, és akár 200 ezer forintos jövedelmet is kérhetnek feltételként. És erre alapos okuk van.